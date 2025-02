Com relação à velocidade do primeiro ataque, as Arqueiras estavam no topo com 0,1s (semelhante à Valquíria), o que garantia pelo menos um disparo na maioria dos embates. Com o aumento da Velocidade de Ataque na última mudança, o tempo do primeiro ataque pode ser aumentado para 0,5s, o que está mais de acordo com outras Cartas parecidas e deve dar ao jogador mais tempo para reagir.