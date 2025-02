Velocidade de ataque: ☝️ (7% mais rápido)

(afeta Bárbaros, Aríete de Batalha, Cabana de Bárbaros e Barril de Bárbaro)

As cartas mencionadas estão fracas há um bom tempo, embora o Barril de Bárbaro sempre tenha sido bastante usado. Com a redução no alcance do Barril de Bárbaro (veja abaixo), tivemos a chance de melhorar todas as quatro cartas de Bárbaros do jogo para aumentar um pouco a taxa de uso e de vitória delas!