Dano de geração: 👇 (-20%)

Mesmo que a entrada em grande estilo com o pulo seja sua característica principal, acaba sendo frustrante para muito jogadores que, com isso, ele consiga destruir todo um ataque na ponte e já comece o contra-ataque.



Ele é bastante usado em disputas de menos troféus, mas não tanto por jogadores no topo da classificação, então uma redução drástica faria com que ele fosse praticamente impossível de usar. Com esta mudança, jogadores vão precisar acertar o tempo de mobilização com mais perícia e, talvez, cartas de apoio sejam necessárias para revidar contra um ataque inimigo.