Bruxa: gera 3 esqueletos ao ser destruída.

Máquina Voadora: alteração da velocidade de ataque (de 1s para 1,1s).



Domadora de Carneiro: alteração na paralisação da boleadeira (de 100% para 85%).

Esqueleto Gigante: primeiro ataque mais rápido (de 0,5s para 0,3s) e aumento de massa (de 15 para 18), ficando mais difícil de mover/empurrar.

Bandida: -4% de pontos de vida.



Cabana de Goblins: alteração na taxa de geração (de 4,75s para 4,5s).



Sobre o ataque da Domadora de Carneiro: apesar das tropas parecerem atordoadas, somente a velocidade de movimento delas que é reduzida pela boleadeira da Domadora de Carneiro, e não a velocidade do ataque em si. Agora, as tropas laçadas pela Domadora de Carneiro não ficam paralisadas no mesmo lugar e ainda podem atacar!