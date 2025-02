Vamos falar principalmente das evoluções de cartas no balanceamento de maio. Atualmente, as evoluções são muito poderosas, fazendo com que os jogadores mobilizem frequentemente o máximo possível de evoluções em um único jogo. Com isso, as evoluções frequentemente decidem as batalhas por conta própria. As cartas evoluídas têm uma taxa muito maior de mobilizações por partida e causam dano desproporcional em comparação com suas versões não evoluídas.

As alterações visam diminuir o poder básico das tropas para fortalecer as habilidades básicas delas. Queremos incentivar o uso mais estratégico das evoluções e das suas características exclusivas.