Se você entrar em batalha com uma carta evoluída em um dos seus espaços de evolução, notará que gotas de elixir negro aparecerão no topo da carta em sua mão. O valor nessas gotas de elixir indica quantas vezes você precisa usar a carta (ciclo) para poder usar a versão evoluída.

Depois de jogar a carta o suficiente, você verá que todas as gotas do elixir negro foram preenchidas e que a carta evoluída está ativada. Na próxima vez que você usar a carta, a evolução será mobilizada! Depois que uma evolução for mobilizada, a carta retornará ao seu estado padrão e você pode iniciar o ciclo novamente.



O oponente poderá ver um ícone acima da sua carta mobilizada sempre que você usar uma carta que ganha elixir negro.



As evoluções em jogo terão uma aparência única e um ícone roxo ao lado de seu nível para que sejam fáceis de identificar. Além disso, as evoluções vão causar um rebuliço na arena com suas armas melhoradas!