Este mês (e somente este mês), o reajuste de troféus será de 25% em vez de 50%!



Isto significa que você irá começar a Temporada com mais troféus, visto perder menos troféus com o reajuste. Jogue e ganhe as recompensas do Caminho de Troféus!



Nota: Acima de 6500 Troféus, você irá sempre reajustar para 5800 independentemente do seu número de Troféus. Isto poderá ser mais que 25%.