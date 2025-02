RANKINGS DE CLÃ

Agora os rankings do clã e de amigos classificam os jogadores de acordo com:



Classificação nas batalhas ranqueadas



Troféus



Liga (desempate)



Jogadores que não tiverem alcançado a Liga do Maior Campeão serão classificados com base no número de Troféus. Jogadores classificados pela classificação de ranqueados serão exibidos com ela, e não com o número de Troféus.



RANKING DO TOP ROYALES



JOGADORES

Agora exibe o ranking da Rota das Lendas.



CLÃS

Os Troféus do Clã são calculados com base na soma dos Troféus de seus membros.



Adicionamos a Pontuação de Lenda do Clã, que usa as classificações dos membros para determinar a classificação do Clã. É possível alternar entre as duas pontuações.



As duas pontuações usam a somatória já existente:



50% dos 10 melhores jogadores.



25% dos próximos 10 melhores jogadores.



12% dos próximos 10 melhores jogadores.



10% dos próximos 10 melhores jogadores.



3% dos 10 piores jogadores.



OS RANKINGS LOCAIS VOLTARAM!