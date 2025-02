Tem coisa melhor do que gemas? Sim, gemas GRÁTIS!

A partir de 12 de abril, resgate gemas diárias durante cinco dias! Basta seguir os passos abaixo:

Faça login e toque no widget de Acumulando Gemas na tela principal.

Resgate as gemas diárias.

Volte no dia seguinte para resgatar mais!

💎 Como funciona:

Entre no jogo por cinco dias seguidos para ganhar todas as gemas.

Você pode participar do evento mesmo se começar depois do dia 12, mas não conseguirá coletar o máximo de gemas.

🔹 Prêmios do evento:

Dia 1: 25 gemas

Dia 2: 50 gemas

Dia 3: 100 gemas

Dia 4: 250 gemas

Dia 5: 500 gemas!

Ou seja, você pode conseguir até 925 gemas!

👑 Quem pode participar:

Para participar, é preciso ter, pelo menos, nível do rei 6.

❓ Não está vendo o ícone do evento? Não se preocupe! Alguns jogadores terão acesso ao evento Acumulando Gemas na semana seguinte. Volte no dia 19 de abril para resgatar as suas gemas!

Nós nos vemos na arena!