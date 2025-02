Duquesa das Adagas (1x1 e duplas): 1º a 8 de abril

🔪 Jogue com a nova tropa de torre!

⚔️ Desafio: 5 a 8 de abril

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Estratégia da Duquesa das Adagas (1x1 e duplas): 8 a 15 de abril

🔪 Monte o deck ideal para aproveitar as adagas letais ao máximo!

⚔️ Desafio: 12 a 15 de abril

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Campos céleres (1x1 e duplas): 15 a 22 de abril

🔋 Corra até o centro para pegar aceleradores e dominar a arena!

⚔️ Desafio: 19 a 22 de abril

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Estratégia do Aríete de Batalha (1x1 e duplas): 22 a 29 de abril

🐏 Vá com tudo até a torre inimiga com a nova evolução do Aríete de Batalha!

⚔️ Desafio: 26 a 29 de abril

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira

Lá vai bomba! (1x1 e duplas): 25 de abril a 1º de maio

💣 Capture o Morteiro no centro para receber reforço!

⚔️ Desafio: 29 de abril a 1º de maio

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira