**Evolução Estratégica do Espírito de Gelo (1x1 e em duplas):**4 a 11 de dezembro

❄️ Jogue com a nova evolução

⚔️ Desafio: 8 a 11 de dezembro

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira



**Nevasca (1x1 e em duplas):**11 a 18 de dezembro

🥶 Descongele suas unidades com o feitiço de Calor

⚔️ Desafio: 15 a 18 de dezembro

🏆 Recompensa: moldura de bandeira

**Guerra de bolas de neve! (1x1 e em duplas):**18 a 25 de dezembro

⛄ Bolas de Neve gigantescas enchem a arena

⚔️ Desafio: 22 a 25 de dezembro

🏆 Recompensa: moldura de bandeira

**Espelho, espelho meu:**25-dez a 1-jan

🪞 Jogue com o mesmo deck do adversário, mas agora com evoluções.

⚔️ Desafio: 29 a 1 de dezembro

🏆 Recompensa: ilustração de bandeira