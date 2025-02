Nossa segunda evolução lendária!

O Lenhador sempre deixa uma garrafinha preciosa de Fúria quando é destruído. Com essa evolução, ele volta como um fantasma invisível, querendo se vingar... contanto que ele continue sob o efeito da Fúria.

A evolução do Lenhador é uma carta de ataque rápido, bem perigosa contra torres. Só que dá para distraí-lo e tirá-lo da Fúria com outras tropas e construções. O fantasma do Lenhador também é vulnerável a certos feitiços que podem tirá-lo da poça roxa.

Uma única pergunta vem à mente quando o fantasma do Lenhador assombra a arena... Quem é que você vai chamar?