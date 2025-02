É importante que as cartas sejam consistentes e que a interação entre eles seja clara. Durante muito tempo, o Canhão e o Carrinho de Canhão foram cartas muito parecidas, mas com atributos totalmente diferentes. Esses ajustes foram feitos para melhorar ambas as cartas e, ao mesmo tempo, deixá-las parecidas em alcance, dano e velocidade de ataque.

A mudança beneficia o Canhão, pois o aumento no dano causado por segundo também melhora seu poder como unidade defensiva. Com o aumento no alcance do Carrinho de Canhão, a unidade volta a ser uma ameaça às torres e um poderoso contra-ataque aos populares decks de Gigante Real.

Ambas as unidades agora conseguirão destruir Goblins de mesmo nível, melhorando a interação entre elas e as cartas de unidades em massa mais usadas.