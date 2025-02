Sparky tem uma das maiores taxas de vitória entre os jogadores profissionais e também é uma fonte de frustração para jogadores casuais.



A presença do Sparky no meta basicamente força os jogadores a terem que colocar no seu deck um efeito de atordoamento ou congelamento, o que pode restringir a construção dos seus deck. Queremos diminuir a velocidade de sua poderosa explosão após o seu movimento e ver como isso afeta o resto do meta.

Ela agora levará um segundo inteiro para explodir depois de se mover, em vez de 0,5 segundos.