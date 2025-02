Sendo a carta número 100, queriamos lançar algo especial!



O Gigante Elétrico é uma nova Épica carta preparada para trazer a vitória! Ele canaliza eletricidade através do seu Equipamento de Choque, um dispositivo único que atordoa e causa dano a qualquer tropa que o ataque dentro do alcance.



Não lhe diga que os dedos de revólver não são reais! Ele irá eletrificar você.



---



Libere a nova carta através do seu Desafio, disponível para jogar agora!