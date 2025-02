Apresentando... Portais dos Troféus!

Os Portais de Trofeús permitem que você salve seu progresso de troféus, cada vez que você chega a uma nova arena! quando você passar por um Portal de Troféus, você não ficará abaixo desse limite. Por exemplo, quando você atinge 3600 troféus e entra na Cidade Assombrada, você não cairá abaixo de 3600 troféus novamente!

Uma vez que você atingir mais de 4000 troféus, os Portais de Trofeús não existem. Você pode descer de ligas, mas nunca vai cair abaixo de 4000 troféus (Arena Lendária).

Mudanças na Temporada da Liga - IMPORTANTE!

Quando uma Temporada de Liga termina, os troféus de jogadores serão resetados para 75% dos seus troféus atuais, até um mínimo de 4000. Isso substitui o antigo método de ser redefinido em 50%.

Em cada Temporada Reiniciada, todas as recompensas de mais de 4000+ troféus também serão resetadas e você poderá coletar novas recompensas! Isso inclui recompensas de 4000 até sua contagem atual de troféus.

Exemplo: Você está com 5000 troféus. Quando a Temporada terminar, você será redefinido para 4250 troféus e poderá coletar as novas recompensas de 4000 a 4250 assim que a Temporada começar.

As recompensas do Caminho de Trofeús substituem o Baú da Temporada da Liga que seria premiado no final de cada Temporada de Liga.

