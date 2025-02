Correção de encerramento involuntário do jogo em dispositivos Android;

Correção de travamento e encerramento do jogo ao abrir a loja;

Correção de encerramento do jogo ao estar 100% carregado, após o som inicial tocar;

Correção da exibição do cronômetro do baú da coroa;

Correção de encerramento do jogo durante a reprodução de um replay anterior à atualização;

Correção da exibição de cor do nome do Pass Royale;

Correção da exibição do visual de torre do Pass Royale nos modos em que havia problema;

Correção da exibição do nome de jogadores no bate-papo do clã;