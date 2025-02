Para remediar o problema que causamos aos seus recordes pessoais, o reset dos Troféus será de 25% em vez de 50% quando a Temporada 20 começar.



Isso significa que você começará a temporada com mais Troféus, pois perderá menos troféus com a reinicialização. O que significa mais recompensas no Caminho de Troféus!

(NOTA: Acima de 6500 Troféus, você ainda será resetado para 5800, independentemente do seu número de Troféus, como normal. Isso pode acabar sendo uma perda de mais de 25%.)

Esta alteração entrará no ar durante uma manutenção programada nesta Quinta-Feira, 7 de janeiro.

Obrigado por todos os seus comentários sobre as festas de fim de ano - é por esse motivo que estamos revertendo nossas alterações!

Vemo-nos na Arena,

A equipe do Clash Royale