Apesar do tempo de vida reduzido, a Cabana de Bárbaros continuará gerando o mesmo número de Bárbaros (10). A última leva acontecerá quando a construção for destruída, o que faz com que a Cabana de Bárbaros se saia melhor contra feitiços, além de ser mais consistente contra Gigantes e Golens. A geração levemente mais rápida faz com que ondas de ataque se formem e, com isso, a Cabana de Bárbaros se torna uma boa alternativa para criar escudos de carne para uma aproximação às torres inimigas.