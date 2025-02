Mudamos o sistema para que seja mais justo. Para começar, "reputação" virou "medalhas".



- Dias de treinamento e dias de batalha

Agora a Guerra de Clãs 2 será dividida em dias de treinamento e dias de batalha. Nos dias de treinamento (de segunda a quarta-feira), é possível ganhar ouro testando seus decks de guerra nas batalhas fluviais.



Nos dias de batalha, será possível ganhar medalhas batalhando para que o barco do clã avance rumo à vitória. Agora os barcos avançarão juntos, no fim de cada dia de batalha. O total de medalhas será calculado, e o clã com mais medalhas avança mais pelo rio.



Não se preocupe caso não cruze a linha de chegada. No fim do último dia de batalha, os baús de guerra serão distribuídos de acordo com a posição de cada clã no rio.



- Defesas do barco melhoradas

As defesas do barco que sobreviverem ao dia de batalha vão gerar pontos para impulsionar o barco do clã! Crie estratégias com seu clã para que os jogadores mais fortes protejam o barco, garantindo mais pontos. Líderes e colíderes podem remover defesas!