东南亚战队虽然纸面实力不如日本，但也绝非是任人宰割的弱旅。头牌选手Panda本赛季两夺周亚军，战胜过嗨尔等顶尖高手，纯实力位于选手中的第一梯队。Detect Proudwolf虽然是新人小将但打法非常成熟，也喜欢在卡组上钻研。而最后就不得不提马来西亚高人guoyuan了，在之前的比赛中，guoyuan曾经三杀KK并挡住过YUYA和Miku的踢馆，连续5场对阵日本高手保持全胜，颇有几分日本杀手的味道，卡组非常野性的他也许将成为本场比赛的最大变数。

虽然光看选手的杯数和实力日本赛区无疑拥有巨大的优势，但CR团体赛从来不是简单的加减乘除，选手的心态和卡组都将对比赛造成巨大的影响。如果日本三神能够发挥出全部实力，东南亚赛区可能很难招架，但guoyuan屡屡战胜日本大神的例子也在反复提醒我们竞技场上一切皆有可能，这场看似实力有所差距的半决赛也许将给我们带来惊喜！



四大赛区巅峰对决，谁能加冕团体冠军？今日17点，十大天王争霸赛CRSC第二赛季总决赛拉开战幕，让我们为支持的战队加油助威，一起见证亚洲最强赛区的诞生！