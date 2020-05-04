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四大赛区对决，冲刺亚洲之巅！今天17点，皇室战争十大天王争霸赛CRSC第二赛季总决赛就将震撼开战，在总决赛首日进行的最强赛区争霸赛中，中国大陆、日本、东南亚、韩国四大赛区将以3V3团体赛的模式展开巅峰对决，一决本赛季亚洲最强赛区之名！
最强赛区争霸赛采用3V3团体赛的模式进行，中国大陆、日本、东南亚和韩国四大赛区积分最高的三名选手组队出征。比赛采用BO5单败淘汰赛的模式，5盘比赛分别为KOH、1V1、1V1、1V1、1V1。比赛将通过中、日、韩三种语言在全亚洲同步直播，一起见证冠军的诞生！
我们中国的观众可以锁定各大主流直播平台，欣赏总决赛盛况。同时部分直播平台依旧为大家准备了奖励丰富的直播抽奖活动，除了送出皇室令牌、亡灵玩偶、滚木玩偶等常规好礼外，两天的总决赛我们还将送出限定毛绒宝箱、最新款野蛮人手办等超珍稀单品，你一定不要错过！
最强赛区争霸赛首场对决又是在中国大陆与韩国之间展开，CRSC第一赛季，中国大陆赛区曾在半决赛鏖战5盘险胜韩国，但这一次韩国赛区实力明显更上一层楼，强强对话一触即发。中国队三名选手为Auk、嗨尔以及ONE-TWO，韩国队则是Coco、SandBox和Seori领衔。虽然积分是第一VS第四，但光从阵容牌面上看两队的实力非常接近。
中国队这边，Auk和嗨尔已经无需介绍，两人都是CRL战队赛时期的职业选手，对团体赛模式和KOH对决早已是轻车熟路，今年状态非常出色的两人将肩负起得分的重担。而新人ONE-TWO虽然只是初出茅庐，但一个周冠军足以证明他不俗的实力，曾在周决赛零封过Coco也让他拥有一定的心理优势。作为卫冕冠军，中国大陆赛区将全力实现两连冠。
韩国队这边，Coco和SandBox这对双子星同样是实力超群，Coco是CRSC本赛季双冠得主，其招牌小费体系更是打出了世界级的水平。而SandBox更是今年CRL亚洲第一人，总积分高居全球第三位，传说中Light都打不过的男人。再加上拥有一手绝活苍蝇海的Seori成为X因素，韩国队的实力绝对比他们的积分要高出几个档次，同样拥有争冠机会。
两边光看巨星成色不相上下，排兵布阵和卡组针对将决定比赛的走势。虽然因为之前击败过对手，让嗨尔打SandBox、ONE-TWO打Coco可能都会拥有一定的心理优势，但总决赛的舞台更看重的还是临场的发挥，这场火星四射的中韩大战你一定不要错过！
第二场半决赛，日本赛区和东南亚赛区也将再次狭路相逢。CRSC第一赛季总决赛，日本赛区凭借强大的整体实力3-1淘汰东南亚赛区，此番再次相遇两队又会擦出怎样的火花？比起第一赛季，日本赛区实力更加升级，Lim l Endo、PANDORA和KK几乎就是大半个日本一队。而东南亚赛区除了Panda继续出战外，Detect Proudwolf和guoyuan也将扮演重要角色。
日本队这边可谓是三神鼎立、实力超群。Lim l Endo作为本赛季最大的惊喜，三连冠已经足以说明一切。PANDORA则是今年日本CRL积分最高的选手，排名高居全球前10。而KK作为已经打了4年职业的老将，状态依然也保持得不错，已经直通CRL全球总决赛。可以说这支日本队几乎可以代表当下日本CR的最高水平，他们的对手也许只有他们自己。
东南亚战队虽然纸面实力不如日本，但也绝非是任人宰割的弱旅。头牌选手Panda本赛季两夺周亚军，战胜过嗨尔等顶尖高手，纯实力位于选手中的第一梯队。Detect Proudwolf虽然是新人小将但打法非常成熟，也喜欢在卡组上钻研。而最后就不得不提马来西亚高人guoyuan了，在之前的比赛中，guoyuan曾经三杀KK并挡住过YUYA和Miku的踢馆，连续5场对阵日本高手保持全胜，颇有几分日本杀手的味道，卡组非常野性的他也许将成为本场比赛的最大变数。
虽然光看选手的杯数和实力日本赛区无疑拥有巨大的优势，但CR团体赛从来不是简单的加减乘除，选手的心态和卡组都将对比赛造成巨大的影响。如果日本三神能够发挥出全部实力，东南亚赛区可能很难招架，但guoyuan屡屡战胜日本大神的例子也在反复提醒我们竞技场上一切皆有可能，这场看似实力有所差距的半决赛也许将给我们带来惊喜！
四大赛区巅峰对决，谁能加冕团体冠军？今日17点，十大天王争霸赛CRSC第二赛季总决赛拉开战幕，让我们为支持的战队加油助威，一起见证亚洲最强赛区的诞生！
CLASH ROYALE TEMPORADA 11: CHEGARAM OS DRAGÕES!