É o 10º aniversário da Supercell no dia 14 de Maio, e estamos a celebrar em todos os jogos da Supercell!



Ganhe um EMOTE GRÁTIS nas recompensas do Pass Royale! Mostre que esteve aqui com este Emote.



Este Emote Exclusivo do Rei pode ser ganho ao coletar 10 Coroas e completando o primeiro Patamar de Recompensa.



O que é a Supercell?



Supercell é a empresa que faz o Clash Royale, assim como outros jogos como Clash of Clans & Brawl Stars. Descubra mais aqui!