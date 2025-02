Nach einem unglaublichen Jahr der Einzelwettbewerbe, welche mit dem Zusammenstoß der besten Spieler der Clash Royale-Szene bei den CRL 22 World Finals im September endete, ist es an der Zeit, das Tempo zu ändern und der Community etwas zu bieten, auf das wir alle gewartet haben – die Teams Wettbewerbe sind zurück und der Queso Cup hat ein aufregendes Format, an dem auch DU teilnehmen kannst!



Die Queso Cup Teams Edition wird insgesamt 8 Teams haben: 5 eingeladene Esports Organisationen, 2 offene Qualifikanten für alle und ein Team, das von der Community über ihre sozialen Medien ausgewählt wurde! - Hier kannst du dir das Regelbuch ansehen!

Die Queso Cup Teams Edition besteht aus 3 Phasen:

● Open Qualifiers (15. und 16. Oktober): Es wird 2 Turniere geben, bei denen sich der Champion jedes Turniers für die reguläre Phase qualifiziert.

- Qualifikation 1: Samstag, 15. Oktober

- Qualifikation 2: Sonntag, 16. Oktober

● Reguläre Phase (22.Oktober bis 13.November): Die besten 8 Teams treten in einem Round Robin über 7 Spieltage gegeneinander an, wo die 6 besten Teams in die Playoffs vorrücken.

● Playoffs (12. und 13. November): Diese 6 Teams treten in einer einzigen Runde gegeneinander an, um als erste Champions der Queso Cup Teams Edition gekrönt zu werden.