✅ Corrigido o problema em que a Bandida se tornava invisível e inatingível antes da investida.

✅ Corrigido o problema em que a Bandida podia ser atingida no fim da investida.

✅ Corrigido o problema em que o Pescador ficava empacado após o seu alvo ser derrotado na batalha.

✅ Corrigido o problema em que o Cavaleiro Dourado não atacava devidamente uma unidade em movimento.

✅ Corrigido o problema em que clonar o Rei Esqueleto durante a animação da habilidade dele cancelava a habilidade.

✅ Corrigido um erro raro em que o jogo fechava quando jogadores nas arenas iniciais escolhiam recompensas diferentes nos baús.

✅ Corrigido o problema com os efeitos sonoros na mobilização do Gigante Elétrico e da Bruxa Mãe.

✅ Corrigido um erro raro que fazia o jogo fechar quando o Gigante Elétrico recebia certos tipos de dano.

✅ Corrigido o erro em que o dano do choque do Gigante Elétrico nem sempre estava correto.

✅ Corrigido o erro em que algumas tropas ignoravam os efeitos do Tornado.

✅ Corrigido o erro em que o jogo fechava em modos do megadeck.

✅ Corrigidos erros em que o jogador podia ser desconectado ao criar ou alterar o nome.

✅ Corrigidos erros que ocorriam ao visualizar cartas dos membros do clã no bate-papo.

✅ Corrigido o erro em que o jogo arredondava as estatísticas dos Esqueletos invocados pelo Rei Esqueleto.

✅ Corrigidos alguns erros raros que faziam o jogo fechar.

✅ Várias melhorias e otimizações ao back-end.