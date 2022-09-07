Мы приняли решение перенести все наши социальные страницы в одно место (каждую из наших страниц в социальных сетях) для всех будущих сообщений в социальных сетях.
Это решение касается только страниц в социальных сетях, мы не обрываем связи с региональными сообществами и по-прежнему будем внимательны ко всем нашим игрокам, с помощью создателей контента Supercell и местных комьюнити-менеджеров.
Поскольку в современном мире многие социальные платформы имеют функцию "перевода", это позволяет нам вовлечь все сообщество в обсуждение в одном месте!