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7 сент. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Все вместе в одном месте

Мы приняли решение перенести все наши социальные страницы в одно место (каждую из наших страниц в социальных сетях) для всех будущих сообщений в социальных сетях.

Это решение касается только страниц в социальных сетях, мы не обрываем связи с региональными сообществами и по-прежнему будем внимательны ко всем нашим игрокам, с помощью создателей контента Supercell и местных комьюнити-менеджеров.

Поскольку в современном мире многие социальные платформы имеют функцию "перевода", это позволяет нам вовлечь все сообщество в обсуждение в одном месте!


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