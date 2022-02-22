-Вернетесь ли вы когда-нибудь к рассмотрению концепции временного обновления первоапрельской шутки? u/moomoomachines

Нет. Этого абсолютно точно больше никогда не произойдет. А если и случится, то не в этом году. Нет. Невозможно. Нет, нет, нет. Все будет нормально. Абсолютно нормально.



-Скоро ли появятся легендарные здания? u/SquarePepper5755



Ок, мы знаем, что это довольно сильная просьба, но нет, легендарных зданий в ближайшее время не будет. Мы не особо против этой идеи, почему бы и нет, верно? Но пока что она просто не появилась.

Забавный факт: сначала Гоблинский бур должен был стать Легендарной картой, но поскольку карта, которую мы выпустили до этого, уже была Легендарной (Ведьмина бабушка), мы решили сделать ее Эпической картой.

-Каковы шансы на появление режима 3v3. Если нет, то назовите причины, по которым этого не произойдет. Насколько вы рассматривали возможность создания режима 3v3? u/Robot_Seth

Мы тестировали его некоторое время назад, но это было слишком хаотично, не очень хорошо с точки зрения видимости и сжигания телефонов. Честно говоря, это не то, что мы хотим попробовать прямо сейчас.



-Можно ли сделать так, чтобы Pass Royale можно было купить за кристаллы? u/AliRB2000

К сожалению, это не сработает при нынешней экономике игры.



-Довольны ли вы текущим состоянием игры? u/ayyerr32

Да! Как мы уже говорили, 2021 год был отличным годом для Clash Royale, и мы довольны тем, где мы сейчас находимся, но у нас еще много идей, как улучшить игру и сделать ее еще лучше!



-Кто на самом деле Пекка? Какая идея легла в ее основу? u/KsPro7



Она свирепый воин и... это все, что мы знаем.



Могут ли испытания с супервойсками стать сезонным типом мини-игры? u/LightStarCR



Да! Не так часто, как сезонные, но Усиленная Адская Гончая была первым тестом для такого рода испытаний, и мы очень довольны результатом и реакцией игроков на него :)

- Будете ли вы добавлять " пользовательские" стартовые руки? u/Patrikinjo

Это может произойти в специальном режиме игры (и на самом деле вы уже можете выбрать эту опцию в дружеских боях 1v1), но это не то, что мы хотим внедрить в игру для всех боев.



Мы считаем, что большая часть игры - это адаптивность. Когда у вас в руке нет именно той карты, которую вы хотите, как вы реагируете и адаптируетесь к ходу противника?



При фиксированных стартовых руках будет развиваться "мета стартовых рук", и, в конечном счете, игра будет гораздо менее интересной для игры и наблюдения.



-Над чем на самом деле работают разработчики? u/SirAlphaSan

Над следующим обновлением :D

Если говорить более серьезно, то основной упор в этом обновлении был сделан на переработку кода, чтобы мы были в лучшей форме до конца года.



Если быть честными и открытыми, мы рассматриваем следующее обновление как "незначительное" с точки зрения содержания для игроков.



Мы проделали большую работу над внутренней частью игры, поэтому это обновление может показаться немного "легче", чем предыдущие.



Однако это готовит нас к лучшим событиям, которые появятся в будущих обновлениях.



-Когда вы, ребята, выбираете графический дизайн для персонажей, я представляю, что у вас их несколько, и в итоге вы выбираете одного. Если это правда, можете ли вы опубликовать изображения некоторых рисунков для тех, кто не был выбран? u/EVOSexyBeast

Да! Мы действительно делимся некоторыми концепт-артами и первыми эскизами на наших социальных каналах!



Мортира+Хижина Варваров



Магический Лучник

Летучка



-Как я могу принять участие в CRL? u/lukafried

Все, что вам нужно знать, есть на сайте Clash Royale Esports!



-Как вы придумываете идеи для карт, испытаний, режимов игры и других обновлений? u/LionHeart_13

Каждый в команде может предложить свою идею для чего угодно, и мы обсуждаем ее. Если у нее есть потенциал и она может хорошо работать, мы начинаем над ней работать.

Еще раз большое спасибо за все вопросы!







