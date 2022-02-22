Привет всем!
Прежде всего, большое спасибо за все ваши вопросы. В общем, было задано более 5000 вопросов, что довольно таки много! Приносим извинения за то, что не смогли ответить на все из них.
Мы постарались сгруппировать наиболее часто повторяющиеся вопросы в отдельные темы. Надеемся, вы найдете ответ, который ищете!
-Будет ли еще Глобал для 2на2? u/dawidow69
-Почему бы не рассмотреть вариант Глобала для 2на2? u/Roo6800
Мы ответили на этот вопрос в нашем видеоролике вопросов и ответов в июне и по-прежнему остаемся при своем мнении: Глобал для 2 на 2 в настоящее время не входит в наши планы. Мы хотим пока сосредоточиться на других элементах игры.
Мы знаем, что есть ряд игроков, которым очень нравятся режимы 2v2, и хотели бы видеть больше их достижений в соревновательном плане, но мы, пожалуй, будем делать более мелкие шаги, нежели целую систему глобала.
-Каков план по улучшению Воин Кланов 2? u/OceaniPlayZ
-Что вы думаете о Войнах Кланов? u/hdhdhsh4
-Скоро ли появятся Войны Кланов 3? u/Xokova
-Есть ли планы сделать битвы на корабле более достойными игры? u/Demeros3
Работа над Войнами Кланов еще не закончена, они еще не в завершенной форме. Мы хотим продолжать улучшать их.
Что касается того, что именно мы планируем сделать, у нас есть много идей и предложений, исходящих непосредственно от сообщества. Вот лишь некоторые из них:
- Еженедельные войны вместо ежемесячных
- Опция входа/выхода
- Улучшенная таблица лидеров и система рейтингов
- Улучшенные сражения на корабле
- Редактирование колод в режиме ожидания
Сейчас это только пункты обсуждения, и мы не можем обещать, что все они появятся в игре.
Чтобы быть полностью открытыми, клановые войны не входят в наши планы работ (по крайней мере) на ближайшие два обновления.
Мы действительно считаем, что исправили некоторые из самых больших проблем. С момента выхода в августе 2020 года команда настраивала и обновляла Войны Кланов в каждом обновлении в течение года - последние улучшения появились в Летнем обновлении (июль 2021 года). После года доработок в Войнах Кланов команда хочет пока сосредоточить свои усилия на других элементах игры.
-В Clash Royale существует множество возможностей для создания колод. Но игрок придерживается одной колоды и никогда не пробует другую, потому что у него нет ресурсов, чтобы создать еще одну колоду. Как вы думаете, что могло бы решить эту проблему? u/Siddhanth18
-Планируете ли вы что-нибудь сделать для решения проблемы чрезмерно высоких уровней карт в среднем глобале? u/Big_Togno
-Можете ли вы внедрить какую-нибудь систему, чтобы сделать игру менее ограничивающей, но все же требующей игрового времени и усилий? u/Bold2003
Очень сложно разработать способы, которые заставят игроков чаще менять свои колоды. Мы определенно хотим двигаться в направлении, где эта проблема будет решена, но это очень непростая задача.
Игрокам нужно знать, как использовать больше карт, как им противостоять, как их размещать, как их улучшать для глобала, а также игроки должны быть готовы пробовать новые колоды.
Мы добавили карты-джокеры, больше золота и даже изменили баланс, чтобы стимулировать игроков улучшать другие карты и пробовать их. Честно говоря, большинство игроков продолжают играть одними и теми же колодами даже после этих изменений.
Мы будем продолжать искать способы вдохновения игроков, но это потребует времени и размышлений о том, как добиться этого без ущерба для игры.
-Получат ли сундуки бафф? u/aayaanjuvi
-Будут ли внесены какие-либо изменения в сундуки? u/StarPuratinum
Да. В настоящее время мы обсуждаем переработку сундуков и приведение их в соответствие с текущей экономикой игры.
Пока мы не можем точно сказать, как и что, но мы понимаем, что они нуждаются в переработке, и мы рассматриваем этот вопрос.
-Сделаете ли вы какой-нибудь способ, чтобы люди могли получать больше золота? u/imanrique
Вечный вопрос!
В данный момент мы пересматриваем экономику игры в целом. Как кто-то отметил в комментариях, она не трогалась с момента запуска игры, и с тех пор многое изменилось!
Мы все можем согласиться, что это не очень хорошая ситуация, когда карты больше не имеют значения, а все сосредоточено вокруг золота. Наша цель - сбалансировать экономику Золота и Карт и дать игрокам возможность выбирать и концентрироваться на том, что им больше всего нужно.
-Будете ли вы когда-нибудь добавлять в игру таких чемпионов, как Боевая машина, Король варваров или даже Хранитель? u/KiNgCrAyTh
Все возможно!
-Когда мы сможем использовать звездные очки на чемпионов? u/Edwxrdx
Это определенно то, что мы хотим сделать, но пока не можем сказать когда.
-Есть какие-нибудь намеки на новую карту? У нас будет новый чемпион в этом году? u/elmigzzz
Да! Как минимум (!) один новый чемпион выйдет на арену в этом году.
-Будет ли чемпионская карта-джокер или токен? u/stophatingfortnut
Да, в какой-то момент мы хотим выпустить магические предметы для чемпионов.
-Как вы думаете, ребята, вы добавите специальные скины для чемпионов типа CoC либо в pass royale, либо в магазин? u/SenyorFred
Скины - сложная штука. На самом деле игра полностью выполнена в 2D, в Clash Royale вообще нет 3D. Когда художники делают скин для юнита, например, Звездный уровень 3, им приходится переделывать персонажа, кадр за кадром, со всех возможных ракурсов. Это занимает кучу времени.
Герои в Clash of Clans выполнены в 3D, поэтому создавать специальные скины проще и быстрее. В Clash Royale чемпионы также выполнены в 2D.
Так что мы не говорим, что этого никогда не произойдет, но, вероятно, не в ближайшем будущем. Сначала мы поработаем над их Звездными уровнями!
Привет! Собираетесь ли вы добавить сокровищницу в ближайшее время? Клановая сокровищница - в конце КВ клан-победитель получает "Х" кланового золота, на которое глава/соруководители клана готовы купить различные бонусы в клановом магазине u/Gadji001_22
Честно говоря, нет, это не то, что мы планируем сделать в ближайшее время. Но это супер крутая идея!
Мы все еще хотим улучшить кланы и социальный аспект игры в будущем и сделать более выгодным быть и оставаться в клане.
-Есть ли у вас планы по исправлению/доработке ярости? u/imposssem10
Да, у нас есть некоторые планы по ее переработке, но пока ничего конкретного. Может быть, Дух ярости? Может быть, добавить урон от удара, который будет увеличиваться вместо длительности?
-Ребята, вы не думали о том, чтобы убрать такие карты, как "Банда гоблинов" и "3 мушкетера", и заменить их уникальными юнитами, выполняющими точно такую же роль? u/TheMilkman1811
Да, мы думали об этом несколько раз.
Вообще говоря, повторное использование одного и того же персонажа хорошо с точки зрения понятности для игроков, чтобы им не нужно было запоминать 100+ уникальных карт и их статы. Но другая сторона медали в том, что это делает балансировку более сложной. Переработка персонажей - это всегда последнее средство, если все другие способы не помогли.
Короче говоря, мы имеем эту идею в виду и думали о ней, но мы хотим сначала попробовать другие вещи, прежде чем делать что-то настолько радикальное, как замена одной карты на другую.
Сообщество разделилось по поводу Мегарыцаря.
-Есть идеи, в какую сторону он может развиваться? Или вы, ребята, оставите его прежним? u/SlyEnix
Мегарыцарь - одна из тех карт, которыми просто приятно играть, четко видно ее ценность, и она работает как цель для игроков среднего уровня, чтобы преследовать, улучшать и использовать ее (то же самое касается и Колдуна).
Но как только вы переходите на более высокий уровень, он становится не таким популярным, потому что многие игроки понимают, что его можно контрить многими более дешевыми картами, такими как Рыцарь или Мини П.E.K.K.A. Его можно разыграть картами цикла или полностью уничтожить колодой П.E.K.K.A.
Другими словами, на самом деле существует множество способов борьбы с ним. Однако, высокий уровень и средний уровень - это разные игры и мета, что усложняет баланс некоторых карт, таких как Колдун и Мегарыцарь.
Возможно, в этом году в баланс будут внесены некоторые изменения, но мы хотим быть осторожными, поскольку это очень популярная легендарная карта в игре.
-Есть ли намерения внедрить лучшую систему подбора игроков или улучшить текущую? u/Sup4eme_Leader
Мы знаем, что система подбора игроков была предметом споров в течение довольно долгого времени.
Да, мы будем продолжать улучшать его, и в конечном итоге мы хотим его переделать. Мы не можем сказать многого, но у нас есть несколько идей и долгосрочный план, как сделать подбор более справедливым и приятным.
-Ребята, не могли бы вы добавить кнопку "Играть снова" в дружеский режим с тройным выбором карт другие режимы игры? u/HeinzDitlav
Это классная идея! Спасибо!
-Сможем ли мы когда-нибудь разделить карты-джокеры между картами вместо того, чтобы использовать их все на одной карте? u/pooperman720
Нет, мы не планируем добавлять такую возможность.
-Я люблю режимы с выбором карт. Можно ли сделать так, чтобы драфт 1на1 был доступен постоянно? u/pinkpetalstay
Когда мы добавили множество режимов игры в обновлении от июня 2021 года, мы решили добавить тройной драфт вместо обычного драфта, основываясь на отзывах сообщества о том, что тройной драфт был более стратегическим и справедливым.
Но, очевидно, есть спрос и на обычный драфт, так как этот комментарий возвращался несколько раз в вопросах! Мы подумаем с командой, сможем ли мы добавить его в список :)
-Я хотел бы упорядочить или изменить порядок эмодзи в моей коллекции. Или просто иметь 16 моих любимых эмодзи на первой странице. Не могли бы вы, ребята, рассмотреть возможность добавления этой функции в будущем обновлении QOL? u/frozen_oijoij
Да, это то, что мы определенно хотим сделать. Это... и многое другое.
Будет ли у нас когда-нибудь магазин клановых войн, где мы сможем покупать магические предметы за награды, полученные в клановых войнах? u/lanerusher
Это может стать одним из улучшений для кланов и клановых войн в будущем! Спасибо за предложение!
-Рассматривала ли команда возможность возвращения квестов? u/TanPlayZFN
Вернуть квесты в прежнем виде: нет.
Квестоподобная система: да, это то, что мы обсуждали и рассматриваем.
-Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы добавить опросы в чат клана? u/zeebrasauce
Было бы здорово! Спасибо :)
-Что вы думаете о том, чтобы каждый сезон в Глобал была запрещенная карта? u/Chr15_8311
Запрет карты на весь сезон - это не очень хорошо. Как игрок, я был бы очень недоволен, если бы карта, которой я люблю играть, которая занимает центральное место в моей колоде, и на улучшение которой я потратил время, стала бы неиграбельной на целый сезон.
Но мы обсудили некоторые идеи и режимы игры, в которых можно было бы реализовать систему запрета, но не для глобала.
-Можно ли сделать бесконечный эликсир постоянным режимом игры? Многие люди просят об этом уже давно. u/Timely_Performer9796
Плана сделать его постоянным нет. Вы можете играть в этот режим в дружеских боях, и он будет продолжать чередоваться с другими диско режимами.
-Ребята, вы можете установить ограничение 11-го уровня в режиме столкновение 1на1, чтобы было легче тренировать колоды, на которые у нас нет карт с хорошим уровнем? u/empty_dinosaur
Опять же, это то, что мы обсуждали не позднее, чем на этой неделе!
Есть два варианта:
- Оставить Столкновение 1 на 1 как диско режим, где вы можете зарабатывать золото и сундуки, но с уровнем вашей коллекции карт. Это позволит немного отвлечься от Глобал и играть без стресса от потери трофеев, но при этом получать награды и прогрессировать в игре.
Сделать настоящий тренировочный режим, в котором вы сможете играть со всеми картами 11 уровня, но без получения наград.
Сейчас эти два варианта обсуждаются в команде, есть свои плюсы и минусы, и мы, скорее всего, вернемся к этому режиму в будущем.
-Как часто вы принимаете предложения сообщества? u/AnnoyingDuck13264
Мы обсуждаем их все и стараемся добавлять по мере возможности. В обновлении от июля 2021 года было много просьб/предложений сообщества (золотые ящики, функция перемотки, больше слотов для колод и т.д.).
Когда дело доходит до добавления предложений сообщества в игру, мы всегда пытаемся задать себе такие вопросы:
1. Чем руководствуются игроки при составлении запроса - чего они хотят добиться?
2. Является ли реализация очевидной и/или есть ли какие-либо соображения, чтобы сделать ее совместимой/безопасной в будущем с другими функциями?
3. Является ли конкретная вещь, которая запрашивается, лучшим способом достижения цели, или мы можем уверенно удовлетворить потребность с помощью чего-то, что подходит лучше или добавляет больше ценности?
-Вернетесь ли вы когда-нибудь к рассмотрению концепции временного обновления первоапрельской шутки? u/moomoomachines
Нет. Этого абсолютно точно больше никогда не произойдет. А если и случится, то не в этом году. Нет. Невозможно. Нет, нет, нет. Все будет нормально. Абсолютно нормально.
-Скоро ли появятся легендарные здания? u/SquarePepper5755
Ок, мы знаем, что это довольно сильная просьба, но нет, легендарных зданий в ближайшее время не будет. Мы не особо против этой идеи, почему бы и нет, верно? Но пока что она просто не появилась.
Забавный факт: сначала Гоблинский бур должен был стать Легендарной картой, но поскольку карта, которую мы выпустили до этого, уже была Легендарной (Ведьмина бабушка), мы решили сделать ее Эпической картой.
-Каковы шансы на появление режима 3v3. Если нет, то назовите причины, по которым этого не произойдет. Насколько вы рассматривали возможность создания режима 3v3? u/Robot_Seth
Мы тестировали его некоторое время назад, но это было слишком хаотично, не очень хорошо с точки зрения видимости и сжигания телефонов. Честно говоря, это не то, что мы хотим попробовать прямо сейчас.
-Можно ли сделать так, чтобы Pass Royale можно было купить за кристаллы? u/AliRB2000
К сожалению, это не сработает при нынешней экономике игры.
-Довольны ли вы текущим состоянием игры? u/ayyerr32
Да! Как мы уже говорили, 2021 год был отличным годом для Clash Royale, и мы довольны тем, где мы сейчас находимся, но у нас еще много идей, как улучшить игру и сделать ее еще лучше!
-Кто на самом деле Пекка? Какая идея легла в ее основу? u/KsPro7
Она свирепый воин и... это все, что мы знаем.
Могут ли испытания с супервойсками стать сезонным типом мини-игры? u/LightStarCR
Да! Не так часто, как сезонные, но Усиленная Адская Гончая была первым тестом для такого рода испытаний, и мы очень довольны результатом и реакцией игроков на него :)
- Будете ли вы добавлять " пользовательские" стартовые руки? u/Patrikinjo
Это может произойти в специальном режиме игры (и на самом деле вы уже можете выбрать эту опцию в дружеских боях 1v1), но это не то, что мы хотим внедрить в игру для всех боев.
Мы считаем, что большая часть игры - это адаптивность. Когда у вас в руке нет именно той карты, которую вы хотите, как вы реагируете и адаптируетесь к ходу противника?
При фиксированных стартовых руках будет развиваться "мета стартовых рук", и, в конечном счете, игра будет гораздо менее интересной для игры и наблюдения.
-Над чем на самом деле работают разработчики? u/SirAlphaSan
Над следующим обновлением :D
Если говорить более серьезно, то основной упор в этом обновлении был сделан на переработку кода, чтобы мы были в лучшей форме до конца года.
Если быть честными и открытыми, мы рассматриваем следующее обновление как "незначительное" с точки зрения содержания для игроков.
Мы проделали большую работу над внутренней частью игры, поэтому это обновление может показаться немного "легче", чем предыдущие.
Однако это готовит нас к лучшим событиям, которые появятся в будущих обновлениях.
-Когда вы, ребята, выбираете графический дизайн для персонажей, я представляю, что у вас их несколько, и в итоге вы выбираете одного. Если это правда, можете ли вы опубликовать изображения некоторых рисунков для тех, кто не был выбран? u/EVOSexyBeast
Да! Мы действительно делимся некоторыми концепт-артами и первыми эскизами на наших социальных каналах!
-Как я могу принять участие в CRL? u/lukafried
Все, что вам нужно знать, есть на сайте Clash Royale Esports!
-Как вы придумываете идеи для карт, испытаний, режимов игры и других обновлений? u/LionHeart_13
Каждый в команде может предложить свою идею для чего угодно, и мы обсуждаем ее. Если у нее есть потенциал и она может хорошо работать, мы начинаем над ней работать.
Еще раз большое спасибо за все вопросы!