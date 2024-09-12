П.Е.К.К.А. и мегарыцарь эволюционировали и готовы помериться силами в поединке эволюций! Каждую из сторон будет представлять на арене команда из авторов контента и профессиональных игроков!
У вас будет возможность понаблюдать за схваткой авторов «П.Е.К.К.А. против мегарыцаря» и получить награды! Сделайте пометку в календаре: пятница, 13 сентября, 16:00 UTC.
Представители команды П.Е.К.К.А.:
Mohamed Light
Ian
Ryley
Ken
BENIJU
DavideRooney
Представители команды МЕГА:
Anaban
Wallace
SergioRamos
BigSpin
InShane
OJ
Участники будут набирать очки для своей команды, сражаясь друг против друга на дуэлях и в режиме 2 на 2. Побеждает команда, набравшая больше очков к концу схватки.
Мы уже упоминали награды?
Да, все верно! Во время прямой трансляции у нас будут дропы Twitch! Подключите учетную запись Clash Royale к учетной записи Twitch и получите награды за просмотр!
30 минут просмотра: огромный сундук;
60 минут просмотра: скин для башни «Башня-мишень»;
90 минут просмотра: 2 магических сундука;
120 минут просмотра: эмодзи пиксельной башни;
150 минут просмотра: мегасундук с молнией;
180 минут просмотра: эмодзи смеющегося пиксельного короля.
Внимание: если вы будете смотреть через приложение Twitch для iOS, время просмотра будет засчитано, но награды вам нужно будет получить позже на другом устройстве.
Кроме официальной учетной записи Twitch, вы также можете наблюдать за трансляцией и зарабатывать награды на следующих каналах:
Tryaz (DE) - BigSpin (DE) - DavideRooney (IT) - AllanFranzotti (PT) - WithZack (ES) - Artube (PT) - wotop_ (FR) - Ouahleouff (FR) - Adrian Piedra (ES) - Nefastone (IT) - Schlonsti (DE) - Pompeyo (ES) - ErBacce (IT) - Rockstar (ES) - Kennedy Clash (PT) - Rush (JP) - Mafer Tejeda (ES) - PoWp (PL) - Shelbi (ES) - Revol Aimar (ES) - El Don (ES)
Надеемся, вам понравится!
Команда Clash Royale