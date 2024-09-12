Участники будут набирать очки для своей команды, сражаясь друг против друга на дуэлях и в режиме 2 на 2. Побеждает команда, набравшая больше очков к концу схватки.

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