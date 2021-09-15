Начинается третья неделя голосования за диско-режимы, и в этот раз выбирать придется среди режимов с захватом!
В этих режимах цель игрока — захватить объект, обычно расположенный в центре арены, уничтожив его раньше противника.
Захват объекта даст большое преимущество! У объекта две шкалы здоровья: одна для тебя, другая для противника, так что нажиться на чужих стараниях не получится! Остается только подобрать подходящие карты и грамотно использовать полученное преимущество.
ЗАХВАТ ЭЛИКСИРА
В центре арены находится хранилище эликсира, которое при разрушении дает 2 капли эликсира. На обоих мостах также появляется по 1 капле эликсира, которую нужно захватить с помощью воинов!
КОГДА ГОВОРИТ МОРТИРА
Захвати гигантскую мортиру в центре арены и обрушь ее мощь на башни соперника.
ДРАКОНЬЯ ОХОТА
Разбей яйцо, чтобы из него выбрался случайный дракон (дракончик, пламенный дракон или электродракон), который будет сражаться на твоей стороне.
Победивший режим будет доступен в течение 7 дней с понедельника 20 сентября!
Время голосовать!