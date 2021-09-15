В этих режимах цель игрока — захватить объект, обычно расположенный в центре арены, уничтожив его раньше противника.

Захват объекта даст большое преимущество! У объекта две шкалы здоровья: одна для тебя, другая для противника, так что нажиться на чужих стараниях не получится! Остается только подобрать подходящие карты и грамотно использовать полученное преимущество.