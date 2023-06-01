В этом году Clash Royale поддержит дикую природу участием в Green Game Jam!
Присоединяйтесь к празднованию Всемирного дня окружающей среды и помогите сохранить естественную среду обитания трех уникальных видов животных в Амазонии, Гималаях и западной части Индийского океана.
Supercell напрямую пожертвует средства местным организациям, которые занимаются защитой таких животных, как пестрый арлекин, снежный барс и манта. Кроме того, мы хотим помочь распространить важную информацию об охране дикой природы.
СНЕЖНЫЙ БАРС
Снежный барс — это животное семейства кошачьих среднего размера, чей хвост почти такой же длины, как и тело. У него густая дымчато-серая шерсть с темно-серыми пятнами. Размер популяции снежного барса оценить очень сложно. Исследователи полагают, что в дикой природе осталось примерно 3500–7000 особей. В связи с тем, что снежные барсы предпочитают удаленные и труднодоступные места обитания, встретить их в природе очень сложно.
ПЕСТРЫЙ АРЛЕКИН
Арлекины, или ателопы — это амфибии с яркой окраской, включающей оранжевый, красный, зеленый и фиолетовый цвета, за которую они получили прозвище «жабы-клоуны». Более 100 видов обитают в Центральной и Южной Америке — от Коста-Рики до Боливии и бассейна Амазонки. К сожалению, эти великолепные существа находятся под угрозой исчезновения.
МАНТА
Скат манта, чье название происходит от испанского слова, означающего одеяло или накидку, имеет плоское ромбовидное тело и треугольные грудные плавники. Будучи фильтратором, он помогает регулировать популяцию планктона и поддерживать здоровье коралловых рифов, связывая мелководные и глубоководные зоны океана и тем самым способствуя круговороту питательных веществ в экосистеме.
Мы придумали эти боевые знамена, чтобы игроки могли выразить свою поддержку! Скоро они будут доступны в магазине.
Если вы хотите помочь изменить мир к лучшему, вы также можете совершить пожертвование напрямую, воспользовавшись любой из ссылок выше.