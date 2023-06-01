Мы придумали эти боевые знамена, чтобы игроки могли выразить свою поддержку! Скоро они будут доступны в магазине.

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