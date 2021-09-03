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3 сент. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Голосование за классический бой 1 на 1!

ГОЛОСОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ!

В течение следующих четырех недель сообщество будет выбирать, какие из диско-режимов станут доступны для игры.

На этой неделе идет голосование за классический режим 1 на 1!

Мы подготовили описание каждого режима, чтобы помочь тебе определиться с выбором!

Двойной эликсир с выбором карт

Оба противника составляют колоду из предложенных на выбор карт, а эликсир во время боя поступает в два раза быстрее!

Внезапная смерть

Эликсир поступает в два раза быстрее с самого начала игры. Побеждает игрок, первым уничтожившим башню противника!

Усложняющийся бой

Чем дальше, тем безумнее! В начале боя эликсир поступает с обычной скоростью, затем с удвоенной и, наконец, с утроенной!

Победивший режим станет доступен с началом нового сезона в понедельник 6 сентября и будет активен в течение 7 дней.

Голосуй!