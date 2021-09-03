В течение следующих четырех недель сообщество будет выбирать, какие из диско-режимов станут доступны для игры.
На этой неделе идет голосование за классический режим 1 на 1!
Мы подготовили описание каждого режима, чтобы помочь тебе определиться с выбором!
Двойной эликсир с выбором карт
Оба противника составляют колоду из предложенных на выбор карт, а эликсир во время боя поступает в два раза быстрее!
Внезапная смерть
Эликсир поступает в два раза быстрее с самого начала игры. Побеждает игрок, первым уничтожившим башню противника!
Усложняющийся бой
Чем дальше, тем безумнее! В начале боя эликсир поступает с обычной скоростью, затем с удвоенной и, наконец, с утроенной!
Победивший режим станет доступен с началом нового сезона в понедельник 6 сентября и будет активен в течение 7 дней.
Голосуй!