Supercell logo
Back to Clash Royale News
20 мар. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Ретро-Royale: бумеры против зумеров

Схватка поколений: бумеры против зумеров!

Мы собрали вместе 10 легендарных игроков Clash Royale для сражения на эпическом турнире!

Кто выйдет победителем?

ДАТА И ВРЕМЯ

📅 22 марта | ⏰ 15:00 UTC

Сделайте пометку в календаре и приходите посмотреть на схватку прошлого и настоящего Clash Royale!

ФОРМАТ

В этом специальном событии игроки смогут использовать только первые 80 карт, появившиеся в Clash Royale!

Эволюции? Чемпионы? Воины для башни? Не в этот раз.

НАГРАДЫ

Смотрите турнир в прямом эфире и получайте награды!

QR-коды будут регулярно появляться на экране, позволяя зрителям получать особые призы:

  • 30-я минута: обычный приз-сюрприз;

  • 60-я минута: огромный сундук;

  • 90-я минута: магический сундук;

  • 120-я минута: эпический приз-сюрприз;

  • 150-я минута: мегасундук с молнией.

КОМАНДЫ

Две команды. 10 легендарных игроков. Одна команда представляет славное прошлое, другая — светлое будущее.

Команда «Бумеры» 

  • Surgical Goblin

  • Morten

  • Ruben

  • Pompeyo

  • Sergio Ramos

Команда «Зумеры»

  • Mohamed Light

  • Taa

  • Lucas

  • Pedro

  • Ryley

📺 КАК СМОТРЕТЬ

Смотрите трансляцию в прямом эфире на официальных каналах Clash Royale или у ваших любимых авторов контента!

До встречи 22 марта!

Команда Clash Royale