Схватка поколений: бумеры против зумеров!
Мы собрали вместе 10 легендарных игроков Clash Royale для сражения на эпическом турнире!
Кто выйдет победителем?
📅 22 марта | ⏰ 15:00 UTC
Сделайте пометку в календаре и приходите посмотреть на схватку прошлого и настоящего Clash Royale!
В этом специальном событии игроки смогут использовать только первые 80 карт, появившиеся в Clash Royale!
Эволюции? Чемпионы? Воины для башни? Не в этот раз.
Смотрите турнир в прямом эфире и получайте награды!
QR-коды будут регулярно появляться на экране, позволяя зрителям получать особые призы:
30-я минута: обычный приз-сюрприз;
60-я минута: огромный сундук;
90-я минута: магический сундук;
120-я минута: эпический приз-сюрприз;
150-я минута: мегасундук с молнией.
Две команды. 10 легендарных игроков. Одна команда представляет славное прошлое, другая — светлое будущее.
Surgical Goblin
Morten
Ruben
Pompeyo
Sergio Ramos
Mohamed Light
Taa
Lucas
Pedro
Ryley