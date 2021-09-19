Мировой финал Лиги Clash Royale пройдет с 1-го по 5-е декабря! Лучшие игроки мира сразятся за звание чемпиона и за часть призового фонда, составляющего 1 020 000 долларов США!

Каждый месяц, начиная с февраля, 1000 лучших игроков гонок за трофеями получали приглашения участвовать в ежемесячных отборах Лиги Clash Royale. 8 лучших по итогам отбора переходили в ежемесячный финал, сражаясь за места в списке лидеров соревнования.

С завершением сентябрьского ежемесячного финала лучшие 24 игрока из списка лидеров прошли в мировой финал Лиги Clash Royale, а игроки, занявшие места с 25-го по 56-е, сразятся за последние 8 путевок на мировой финал в рамках дополнительного отбора!



Матчи дополнительного отбора будут транслироваться на каналах киберспорта Clash Royale на YouTube и Twitch 30-го и 31-го октября в 14:00 по Гринвичу (17:00 по московскому времени). Не пропустите это зрелище — узнайте, кто пройдет в мировой финал!



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До встрече на арене финала 3-го декабря!

Команда Clash Royale