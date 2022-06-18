Армия гоблинов ворвалась во дворец и сумела разграбить несколько ящиков с золотом. Получите свои в магазине прямо сейчас! Они будут доступны в течение двух дней, прежде чем гоблины заберут их обратно!

Теперь гоблинам пора немного отдохнуть и собраться с силами. Штурм начнется в понедельник; на этот раз они нацелились на Тронный зал!

Подготовьте свою лучшую колоду с Гоблином с дротиками и/или Гоблинским буром:



