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8 окт. 2023 г.
Blog – Clash Royale

ИДЕАЛЬНЫЙ КУРОРТ ДЛЯ ВАС

Совет по туризму Clash Royale приглашает вас посетить окраину Жуткого города!

Это очаровательная деревушка служит домом дружной компании ведьм, обитающих в живописном замке с видом на город.

Здесь даже есть своя арена, на которой местные ведьмы испытывают новейшие заклинания на ничего не подозревающих противниках.

На время праздника Clash-O-Ween местные жители переселяются в дома, вырезанные из гигантских тыкв, мякоть которых идет на приготовление вкусного супа.

Обычно в это время года здесь очень оживленно, но в этот раз все жители куда-то исчезли... зато повсюду разгуливают толпы кабанов.

Некоторые из них даже одеты в одежду местных жителей! Просто прелесть. Приглашаем вас посетить окраину Жуткого города и провести поистине незабываемый Clash-O-Ween!

АДРЕС:

улица Л. Мыши, 50А,
окраина Жуткого города,
арена.
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