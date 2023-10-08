Здесь даже есть своя арена, на которой местные ведьмы испытывают новейшие заклинания на ничего не подозревающих противниках.

На время праздника Clash-O-Ween местные жители переселяются в дома, вырезанные из гигантских тыкв, мякоть которых идет на приготовление вкусного супа.