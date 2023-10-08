Это очаровательная деревушка служит домом дружной компании ведьм, обитающих в живописном замке с видом на город.
Здесь даже есть своя арена, на которой местные ведьмы испытывают новейшие заклинания на ничего не подозревающих противниках.
На время праздника Clash-O-Ween местные жители переселяются в дома, вырезанные из гигантских тыкв, мякоть которых идет на приготовление вкусного супа.
Обычно в это время года здесь очень оживленно, но в этот раз все жители куда-то исчезли... зато повсюду разгуливают толпы кабанов.
Некоторые из них даже одеты в одежду местных жителей! Просто прелесть. Приглашаем вас посетить окраину Жуткого города и провести поистине незабываемый Clash-O-Ween!
улица Л. Мыши, 50А,
окраина Жуткого города,
арена.
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