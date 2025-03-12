С 12 по 26 марта перенеситесь в прошлое и сыграйте в Clash Royale так, как играли во времена первого появления королевского призрака! Играйте классическими 80 картами, продвигайтесь в ретро-лиге и сражайтесь за эксклюзивные награды!
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядела Clash Royale в самом начале? Теперь у вас есть шанс увидеть игру такой, какой она была до появления воинов для башни, эволюций и чемпионов!
Ретро-лига включает 30 ступеней. Каждая победа приближает вас к вершине и вознаграждает золотом и сезонными токенами. Достигните последней ступени, чтобы разблокировать эксклюзивный эмодзи «Ретро-Royale»!
Не беспокойтесь о проигрышах — они не отбросят вас назад. Мы просто хотим дать вам возможность поностальгировать!
Когда вы достигнете соревновательной лиги, ваш начальный ранг будет зависеть от того, насколько вы продвинулись на пути к славе.
После этого ваш ранг будет определяться прогрессом в «Ретро-Royale», точно так же, как с рейтинговым режимом 2 на 2 и легендарным путем. Продолжайте побеждать, чтобы доказывать свои навыки олдскульной игры и подниматься выше в списке лидеров!
Режим «Ретро-Royale» не будет доступен в дружеских боях, так что постарайтесь взять как можно больше от этого события, пока оно не кончилось!
После 26 марта вы получите значки за свои достижения в «Ретро-Royale»:
значок за победу в ретро-лиге (нужно одержать хотя бы одну победу);
значок за достижение соревновательной лиги.
Во время «Ретро-Royale» в сезонном магазине будут доступны уникальные знамена и эмодзи. Не забудьте потратить свои сезонные токены, пока это событие не кончилось!