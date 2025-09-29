Информация о сундуках
Добро пожаловать в информационный центр, посвященный счастливым и королевским сундукам.
Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.
Итак, приступим!
СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Счастливые сундуки различаются содержимым и количеством нажатий для улучшения:
сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Свежую информацию о текущих наградах из счастливых сундуков можно узнать в следующем разделе этой статьи;
волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, карты-джокеры, фрагменты эволюции и элементы оформления. У вас будет четыре нажатия для улучшения;
обычные счастливые сундуки: в них можно найти карты и золото. У вас будет три нажатия для улучшения.
СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
В сезонных счастливых сундуках находятся награды, тематика которых зависит от сезона. В ноябре из счастливых сундуков «Тройная угроза» вы сможете получить множество наград, связанных с мушкетерами!
Возможные награды
Далее приводится список наград, которые можно получить, открывая сундуки «Тройная угроза».
Награды в счастливом сундуке «Тройная угроза»
|Обычные
|Редкие
|Эпические
|Легендарные
|Чемпионские
|Стрелы
|Боевой таран
|Гигантский скелет
|Бандитка
|Золотой рыцарь
|Подрывник
|Сборщик эликсира
|Охотник
|Магический лучник
|Маленький принц
|Банда гоблинов
|Дух исцеления
|Зеркало
|Королевский призрак
|Монах
|Снежок
|Мушкетер
|Ярость
|Разряд
|Три мушкетера
|Руническая гигантша
Знамена и эмодзи в счастливом сундуке «Тройная угроза»
Шансы получения определенной редкости
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-звездный счастливый сундук «Тройная угроза»
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Эмодзи | | | | | 7,05 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | |
| Полная эволюция | | | | | |
Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 15,15 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 15,15 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 15,15 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,82 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,55 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 30,30 % |
| Эмодзи | | | | | 7,58 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 4,55 % |
| Полная эволюция | | | | | 0,76 % |
Вероятность получения наград с 20-й арены и выше
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 15,15 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 15,15 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 15,15 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,82 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,55 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 30,30 % |
| Эмодзи | | | | | 7,58 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 4,55 % |
| Полная эволюция | | | | | 0,76 % |
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Обычные карты
|Арена 1–10
|30
|Арена 11–19
|75
|Арена 20 и выше
|125
|2 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Арена 1–10
|60
|15
|Арена 11–19
|150
|50
|Арена 20 и выше
|250
|60
|3 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Арена 1–10
|125
|35
|3
|Арена 11–19
|375
|100
|10
|Арена 20 и выше
|500
|125
|12
|4 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Знамя
|Арена 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Арена 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Арена 20 и выше
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 звезд
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Знамя
|Эмодзи
|Фрагмент эволюции
|Фрагмент эволюции (полная эволюция)
|Арена 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Арена 11–19
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|Арена 20 и выше
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность для каждого типа волшебных счастливых сундуков
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | -------- |
| 1-звездный счастливый сундук | 31,64 % | 43,04 % | 20,25 % | 4,06 % | 1,01 % |
| 2-звездный счастливый сундук | | 33,36 % | 45,59 % | 19,71 % | 1,34 % |
| 3-звездный счастливый сундук | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-звездный счастливый сундук | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-звездный счастливый сундук | | | | | 100,00 % |
Шансы получения наград для итоговой редкости (16-я арена и выше)
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Золото | 50,00 % | 38,46 % | 28,85 % | | |
| Обычные карты-джокеры | | | | 8,00 % | 8,00 % |
| Редкие карты-джокеры | | | | 7,50 % | 7,50 % |
| Эпические карты-джокеры | | | | 7,00 % | 7,00 % |
| Легендарные карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Чемпионские карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Фрагмент эволюции | | | | 5,50 % | 5,00 % |
| Эмодзи | | | 3,85 % | | |
| Знамена | | 3,85 % | | | |
| Случайные карты | 50,00 % | 57,69 % | 67,30 % | 59,00 % | 59,50 % |
Уровень сундука в зависимости от арены
|Арена
|Уровень сундука
|Арена 1
|1-й уровень
|Арена 2
|2-й уровень
|Арена 3
|3-й уровень
|Арена 4
|4-й уровень
|Арена 5
|5-й уровень
|Арена 6
|6-й уровень
|Арена 7
|7-й уровень
|Арена 8
|8-й уровень
|Арены 9 и 10
|9-й уровень
|Арены 11 и 12
|10-й уровень
|Арены 13–15
|11-й уровень
|Арены 16–18
|12-й уровень
|Арены 19–21
|13-й уровень
|Арены 22–24
|14-й уровень
|Арены 25–27
|15-й уровень
|Арена 28
|16-й уровень
Требования к арене для получения каждого типа наград
|Минимальная арена
|Награды
|Арена 1
|ЗолотоОбычные картыРедкие карты
|Арена 2
|Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
|Арена 3
|Фрагменты эволюции
|Арена 4
|ЗнаменаЭмодзи
|Арена 6
|Эпические картыЭпические карты-джокеры
|Арена 11
|Легендарные картыЛегендарные карты-джокеры
|Арена 16
|Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Сундук 1-го уровня
|50
|2
|1
|Сундук 2-го уровня
|75
|2
|1
|Сундук 3-го уровня
|100
|3
|1
|Сундук 4-го уровня
|125
|4
|1
|Сундук 5-го уровня
|150
|5
|1
|Сундук 6-го уровня
|200
|6
|1
|Сундук 7-го уровня
|250
|8
|2
|Сундук 8-го уровня
|325
|10
|2
|Сундук 9-го уровня
|400
|13
|3
|Сундук 10-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 11-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 12-го уровня
|700
|22
|4
|Сундук 13-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 14-го уровня
|900
|28
|6
|Сундук 15-го уровня
|1000
|31
|6
|Сундук 16-го уровня
|1100
|34
|7
|2 звезды
|Золото
|Знамена
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Сундук 1-го уровня
|200
|6
|2
|Сундук 2-го уровня
|300
|9
|2
|Сундук 3-го уровня
|400
|12
|2
|Сундук 4-го уровня
|500
|1
|16
|3
|Сундук 5-го уровня
|600
|1
|19
|4
|Сундук 6-го уровня
|800
|1
|25
|5
|1
|Сундук 7-го уровня
|1000
|1
|31
|6
|1
|Сундук 8-го уровня
|1300
|1
|40
|8
|1
|Сундук 9-го уровня
|1600
|1
|50
|10
|1
|Сундук 10-го уровня
|2000
|1
|62
|12
|2
|Сундук 11-го уровня
|2400
|1
|75
|15
|2
|Сундук 12-го уровня
|2800
|1
|88
|18
|2
|Сундук 13-го уровня
|3200
|1
|100
|20
|3
|Сундук 14-го уровня
|3600
|1
|112
|23
|3
|Сундук 15-го уровня
|4000
|1
|125
|25
|3
|Сундук 16-го уровня
|4400
|1
|138
|28
|3
|3 звезды
|Золото
|Эмодзи
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 2-го уровня
|1200
|38
|8
|Сундук 3-го уровня
|1600
|50
|10
|Сундук 4-го уровня
|2000
|1
|63
|13
|Сундук 5-го уровня
|2400
|1
|75
|15
|Сундук 6-го уровня
|3200
|1
|100
|20
|2
|Сундук 7-го уровня
|4000
|1
|125
|25
|3
|Сундук 8-го уровня
|5200
|1
|163
|33
|4
|Сундук 9-го уровня
|6400
|1
|200
|40
|5
|Сундук 10-го уровня
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|Сундук 11-го уровня
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|Сундук 12-го уровня
|11 200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Сундук 13-го уровня
|12 800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Сундук 14-го уровня
|14 400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Сундук 15-го уровня
|16 000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Сундук 16-го уровня
|17600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4 звезды
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Фрагменты эволюции
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|100
|20
|Сундук 2-го уровня
|50
|10
|150
|30
|Сундук 3-го уровня
|67
|13
|2
|200
|40
|Сундук 4-го уровня
|83
|17
|2
|250
|50
|Сундук 5-го уровня
|100
|20
|2
|300
|60
|Сундук 6-го уровня
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Сундук 7-го уровня
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Сундук 8-го уровня
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Сундук 9-го уровня
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Сундук 10-го уровня
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|Сундук 11-го уровня
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|Сундук 12-го уровня
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|Сундук 13-го уровня
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|Сундук 14-го уровня
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|Сундук 15-го уровня
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|Сундук 16-го уровня
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5 звезд
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Фрагменты эволюции
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|300
|60
|Сундук 2-го уровня
|150
|30
|450
|90
|Сундук 3-го уровня
|200
|40
|6
|600
|120
|Сундук 4-го уровня
|250
|50
|6
|750
|150
|Сундук 5-го уровня
|300
|60
|6
|900
|180
|Сундук 6-го уровня
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|Сундук 7-го уровня
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|Сундук 8-го уровня
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|Сундук 9-го уровня
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|Сундук 10-го уровня
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|Сундук 11-го уровня
|1200
|240
|30
|3
|6
|3600
|720
|90
|10
|Сундук 12-го уровня
|1400
|280
|35
|4
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|Сундук 13-го уровня
|1600
|320
|40
|4
|3
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|Сундук 14-го уровня
|1800
|360
|45
|5
|4
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|Сундук 15-го уровня
|2000
|400
|50
|6
|4
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|Сундук 16-го уровня
|2500
|465
|60
|7
|5
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
ВОЗМОЖНЫЕ ЭМОДЗИ
ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАМЕНА
ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность для каждого типа обычных счастливых сундуков
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|1-звездный обычный счастливый сундук
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Шансы получения наград из обычных счастливых сундуков (для 1-й арены и выше)
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Случайные карты
|50,00 %
|60,00 %
|70,00 %
|100,00 %
Пример: вероятность получения наград из обычных счастливых сундуков для сундуков 12-го уровня
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Обычные карты
|25,89 %
|20,91 %
|20,20 %
|28,86 %
|Редкие карты
|24,11 %
|19,47 %
|18,81 %
|26,87 %
|Эпические карты
|19,62 %
|18,95 %
|27,06 %
|Легендарные карты
|11,21 %
|16,02 %
|Карты чемпионов
|0,84 %
|1,19 %
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Сундук 1-го уровня
|50
|2
|1
|Сундук 2-го уровня
|75
|2
|1
|Сундук 3-го уровня
|100
|3
|1
|Сундук 4-го уровня
|125
|4
|1
|Сундук 5-го уровня
|150
|5
|1
|Сундук 6-го уровня
|200
|6
|1
|Сундук 7-го уровня
|250
|8
|2
|Сундук 8-го уровня
|325
|10
|2
|Сундук 9-го уровня
|400
|13
|3
|Сундук 10-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 11-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 12-го уровня
|700
|22
|4
|Сундук 13-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 14-го уровня
|900
|28
|6
|Сундук 15-го уровня
|1000
|31
|6
|Сундук 16-го уровня
|1100
|34
|7
|2 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Сундук 1-го уровня
|200
|6
|2
|Сундук 2-го уровня
|300
|9
|2
|Сундук 3-го уровня
|400
|12
|2
|Сундук 4-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 5-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 6-го уровня
|800
|25
|5
|1
|Сундук 7-го уровня
|1000
|31
|6
|1
|Сундук 8-го уровня
|1300
|40
|8
|1
|Сундук 9-го уровня
|1600
|50
|10
|1
|Сундук 10-го уровня
|2000
|62
|12
|2
|Сундук 11-го уровня
|2400
|75
|15
|2
|Сундук 12-го уровня
|2800
|88
|18
|2
|Сундук 13-го уровня
|3200
|100
|20
|3
|Сундук 14-го уровня
|3600
|112
|23
|3
|Сундук 15-го уровня
|4000
|125
|25
|3
|Сундук 16-го уровня
|4400
|138
|28
|3
|3 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 2-го уровня
|1200
|38
|8
|Сундук 3-го уровня
|1600
|50
|10
|Сундук 4-го уровня
|2000
|63
|13
|Сундук 5-го уровня
|2400
|75
|15
|Сундук 6-го уровня
|3200
|100
|20
|2
|Сундук 7-го уровня
|4000
|125
|25
|3
|Сундук 8-го уровня
|5200
|163
|33
|4
|Сундук 9-го уровня
|6400
|200
|40
|5
|Сундук 10-го уровня
|8000
|250
|50
|6
|1
|Сундук 11-го уровня
|9600
|300
|60
|8
|1
|Сундук 12-го уровня
|11 200
|350
|70
|9
|1
|1
|Сундук 13-го уровня
|12 800
|400
|80
|10
|1
|1
|Сундук 14-го уровня
|14 400
|450
|90
|11
|1
|1
|Сундук 15-го уровня
|16 000
|500
|100
|13
|1
|1
|Сундук 16-го уровня
|17 600
|550
|110
|14
|2
|1
|4 звезды
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|100
|20
|Сундук 2-го уровня
|150
|30
|Сундук 3-го уровня
|200
|40
|Сундук 4-го уровня
|250
|50
|Сундук 5-го уровня
|300
|60
|Сундук 6-го уровня
|400
|80
|10
|Сундук 7-го уровня
|500
|100
|13
|Сундук 8-го уровня
|650
|130
|16
|Сундук 9-го уровня
|800
|160
|20
|Сундук 10-го уровня
|1000
|200
|25
|3
|Сундук 11-го уровня
|1200
|240
|30
|3
|Сундук 12-го уровня
|1400
|280
|35
|4
|3
|Сундук 13-го уровня
|1600
|320
|40
|4
|3
|Сундук 14-го уровня
|1800
|360
|45
|5
|4
|Сундук 15-го уровня
|2000
|400
|50
|5
|4
|Сундук 16-го уровня
|2200
|440
|55
|6
|4
КОРОЛЕВСКИЕ СУНДУКИ
Королевские сундуки можно купить в магазине за кристаллы. В них можно найти отличные награды, которые зависят от вашей арены.
СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ
Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Замены
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Арена 1
|2
|78
|65
|13
|Арена 2
|2
|83
|69
|14
|Арена 3
|3
|93
|77
|16
|Арена 4
|3
|107
|89
|18
|Арена 5
|4
|112
|93
|19
|Арена 6
|4
|131
|106
|22
|3
|Арена 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Арена 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Арена 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Арена 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Арена 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Арена 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Арена 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Арена 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Арена 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Арена 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Арена 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Арена 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Арена 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Арена 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Арена 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Арена 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Арена 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Арена 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Арена 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Арена 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Арена 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Арена 28
|6
|330
|268
|55
|7
СУНДУКИ ФОРТУНЫ
Каждый день в сундуке фортуны будут четыре разные карты. Карты выбираются случайным образом, однако алгоритм старается подобрать те, которые могут быть интересны и полезны вам. При открывании сундука фортуны гарантируется получение двух из четырех представленных карт. В сундуке будет несколько карт, но каждый гарантированно содержит 4 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже. Ежедневно будут представлены карты как минимум двух видов.
|Арена
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Шанс получить случайную легендарную карту
|Арена 1
|162
|125
|32
|5
|Арена 2
|170
|131
|34
|5
|Арена 3
|178
|138
|35
|5
|Арена 4
|186
|143
|37
|6
|Арена 5
|194
|150
|38
|6
|Арена 6
|202
|156
|40
|6
|Арена 7
|210
|161
|42
|7
|Арена 8
|218
|168
|43
|7
|Арена 9
|226
|174
|45
|7
|Арена 10
|234
|181
|46
|7
|Арена 11
|242
|186
|48
|8
|10 %
|Арена 12
|250
|192
|50
|8
|10 %
|Арена 13
|258
|199
|51
|8
|10 %
|Арена 14
|266
|205
|53
|8
|10 %
|Арена 15
|274
|211
|54
|9
|10 %
|Арена 16
|274
|211
|54
|9
|10 %
|Арена 17
|274
|211
|54
|9
|10 %
|Арена 18 и выше
|274
|211
|54
|9
|10 %
СУНДУКИ КОРОЛЯ (С 1-Й ПО 10-Ю АРЕНУ)
Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Арена 1
|240
|176
|48
|16
|Арена 2
|250
|184
|50
|16
|Арена 3
|260
|191
|52
|17
|Арена 4
|270
|198
|54
|18
|Арена 5
|280
|206
|56
|18
|Арена 6
|290
|213
|58
|19
|Арена 7
|300
|219
|60
|20
|Арена 8
|310
|227
|62
|20
|Арена 9
|320
|234
|64
|21
|Арена 10
|330
|241
|66
|22
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУНДУК КОРОЛЯ (С 11-Й АРЕНЫ И ВЫШЕ)
В каждом легендарном сундуке короля гарантированно есть легендарная карта. Этот сундук отличается уникальной механикой выбора карт и позволяет выбирать между двумя картами. Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Шанс получить случайную легендарную карту
|Шанс получить случайную карту чемпиона
|Арена 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Арена 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Арена 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Арена 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Арена 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|Арена 16 и выше
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
До встречи на арене!
Команда Clash Royale