Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
29 сент. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Информация о сундуках

Добро пожаловать в информационный центр, посвященный счастливым и королевским сундукам.

Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.

Итак, приступим!

СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Счастливые сундуки различаются содержимым и количеством нажатий для улучшения:

  • сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Свежую информацию о текущих наградах из счастливых сундуков можно узнать в следующем разделе этой статьи;

  • волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, карты-джокеры, фрагменты эволюции и элементы оформления. У вас будет четыре нажатия для улучшения;

  • обычные счастливые сундуки: в них можно найти карты и золото. У вас будет три нажатия для улучшения.

СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

В сезонных счастливых сундуках находятся награды, тематика которых зависит от сезона. В ноябре из счастливых сундуков «Тройная угроза» вы сможете получить множество наград, связанных с мушкетерами!

Возможные награды

Далее приводится список наград, которые можно получить, открывая сундуки «Тройная угроза».

Награды в счастливом сундуке «Тройная угроза»

ОбычныеРедкиеЭпическиеЛегендарныеЧемпионские
СтрелыБоевой таранГигантский скелетБандиткаЗолотой рыцарь
ПодрывникСборщик эликсираОхотникМагический лучникМаленький принц
Банда гоблиновДух исцеленияЗеркалоКоролевский призракМонах
СнежокМушкетерЯрость
РазрядТри мушкетераРуническая гигантша

Знамена и эмодзи в счастливом сундуке «Тройная угроза»

Шансы получения определенной редкости

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-звездный счастливый сундук «Тройная угроза»6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Эмодзи | | | | | 7,05 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | |
| Полная эволюция | | | | | |

Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 15,15 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 15,15 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 15,15 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,82 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,55 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 30,30 % |
| Эмодзи | | | | | 7,58 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 4,55 % |
| Полная эволюция | | | | | 0,76 % |

Вероятность получения наград с 20-й арены и выше

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 15,15 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 15,15 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 15,15 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,82 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,55 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 30,30 % |
| Эмодзи | | | | | 7,58 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 4,55 % |
| Полная эволюция | | | | | 0,76 % |

Количество наград по редкости и типу

1 звездаОбычные карты
Арена 1–1030
Арена 11–1975
Арена 20 и выше125
2 звездыОбычные картыРедкие карты
Арена 1–106015
Арена 11–1915050
Арена 20 и выше25060
3 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические карты
Арена 1–10125353
Арена 11–1937510010
Арена 20 и выше50012512
4 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыЗнамя
Арена 1–10250756-1
Арена 11–197502002031
Арена 20 и выше10002502551
5 звездОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовЗнамяЭмодзиФрагмент эволюцииФрагмент эволюции (полная эволюция)
Арена 1–105001501211
Арена 11–19150040040621116
Арена 20 и выше2000500501051116

ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность для каждого типа волшебных счастливых сундуков

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | -------- |
| 1-звездный счастливый сундук | 31,64 % | 43,04 % | 20,25 % | 4,06 % | 1,01 % |
| 2-звездный счастливый сундук | | 33,36 % | 45,59 % | 19,71 % | 1,34 % |
| 3-звездный счастливый сундук | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-звездный счастливый сундук | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-звездный счастливый сундук | | | | | 100,00 % |

Шансы получения наград для итоговой редкости (16-я арена и выше)

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Золото | 50,00 % | 38,46 % | 28,85 % | | |
| Обычные карты-джокеры | | | | 8,00 % | 8,00 % |
| Редкие карты-джокеры | | | | 7,50 % | 7,50 % |
| Эпические карты-джокеры | | | | 7,00 % | 7,00 % |
| Легендарные карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Чемпионские карты-джокеры | | | | 6,50 % | 6,50 % |
| Фрагмент эволюции | | | | 5,50 % | 5,00 % |
| Эмодзи | | | 3,85 % | | |
| Знамена | | 3,85 % | | | |
| Случайные карты | 50,00 % | 57,69 % | 67,30 % | 59,00 % | 59,50 % |

Уровень сундука в зависимости от арены

АренаУровень сундука
Арена 11-й уровень
Арена 22-й уровень
Арена 33-й уровень
Арена 44-й уровень
Арена 55-й уровень
Арена 66-й уровень
Арена 77-й уровень
Арена 88-й уровень
Арены 9 и 109-й уровень
Арены 11 и 1210-й уровень
Арены 13–1511-й уровень
Арены 16–1812-й уровень
Арены 19–2113-й уровень
Арены 22–2414-й уровень
Арены 25–2715-й уровень
Арена 2816-й уровень

Требования к арене для получения каждого типа наград

Минимальная аренаНаграды
Арена 1ЗолотоОбычные картыРедкие карты
Арена 2Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
Арена 3Фрагменты эволюции
Арена 4ЗнаменаЭмодзи
Арена 6Эпические картыЭпические карты-джокеры
Арена 11Легендарные картыЛегендарные карты-джокеры
Арена 16Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие карты
Сундук 1-го уровня5021
Сундук 2-го уровня7521
Сундук 3-го уровня10031
Сундук 4-го уровня12541
Сундук 5-го уровня15051
Сундук 6-го уровня20061
Сундук 7-го уровня25082
Сундук 8-го уровня325102
Сундук 9-го уровня400133
Сундук 10-го уровня500163
Сундук 11-го уровня600194
Сундук 12-го уровня700224
Сундук 13-го уровня800255
Сундук 14-го уровня900286
Сундук 15-го уровня1000316
Сундук 16-го уровня1100347
2 звездыЗолотоЗнаменаСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Сундук 1-го уровня20062
Сундук 2-го уровня30092
Сундук 3-го уровня400122
Сундук 4-го уровня5001163
Сундук 5-го уровня6001194
Сундук 6-го уровня80012551
Сундук 7-го уровня100013161
Сундук 8-го уровня130014081
Сундук 9-го уровня1600150101
Сундук 10-го уровня2000162122
Сундук 11-го уровня2400175152
Сундук 12-го уровня2800188182
Сундук 13-го уровня32001100203
Сундук 14-го уровня36001112233
Сундук 15-го уровня40001125253
Сундук 16-го уровня44001138283
3 звездыЗолотоЭмодзиСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня800255
Сундук 2-го уровня1200388
Сундук 3-го уровня16005010
Сундук 4-го уровня200016313
Сундук 5-го уровня240017515
Сундук 6-го уровня32001100202
Сундук 7-го уровня40001125253
Сундук 8-го уровня52001163334
Сундук 9-го уровня64001200405
Сундук 10-го уровня800012505061
Сундук 11-го уровня960013006081
Сундук 12-го уровня11 200135070911
Сундук 13-го уровня12 8001400801011
Сундук 14-го уровня14 4001450901111
Сундук 15-го уровня16 00015001001311
Сундук 16-го уровня1760015501101421
4 звездыОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыФрагменты эволюцииСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня10020
Сундук 2-го уровня501015030
Сундук 3-го уровня6713220040
Сундук 4-го уровня8317225050
Сундук 5-го уровня10020230060
Сундук 6-го уровня13527324008010
Сундук 7-го уровня165334250010013
Сундук 8-го уровня215435265013016
Сундук 9-го уровня265537280016020
Сундук 10-го уровня335678121000200253
Сундук 11-го уровня4008010121200240303
Сундук 12-го уровня465931211214002803543
Сундук 13-го уровня5351071311216003204043
Сундук 14-го уровня6001201521218003604554
Сундук 15-го уровня6651331721220004005054
Сундук 16-го уровня7351471821222004405564
5 звездОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыФрагменты эволюцииСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня30060
Сундук 2-го уровня1503045090
Сундук 3-го уровня200406600120
Сундук 4-го уровня250506750150
Сундук 5-го уровня300606900180
Сундук 6-го уровня40080106120024030
Сундук 7-го уровня500100136150030038
Сундук 8-го уровня650130166195039048
Сундук 9-го уровня800160206240048060
Сундук 10-го уровня100020025363000600758
Сундук 11-го уровня1200240303636007209010
Сундук 12-го уровня1400280354364200840105118
Сундук 13-го уровня16003204043648009601201310
Сундук 14-го уровня180036045546540010801351411
Сундук 15-го уровня200040050646600012001501612
Сундук 16-го уровня250046560756750014001802015

ВОЗМОЖНЫЕ ЭМОДЗИ

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАМЕНА

ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность для каждого типа обычных счастливых сундуков

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
1-звездный обычный счастливый сундук31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Шансы получения наград из обычных счастливых сундуков (для 1-й арены и выше)

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото50,00 %40,00 %30,00 %
Случайные карты50,00 %60,00 %70,00 %100,00 %

Пример: вероятность получения наград из обычных счастливых сундуков для сундуков 12-го уровня

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото50,00 %40,00 %30,00 %
Обычные карты25,89 %20,91 %20,20 %28,86 %
Редкие карты24,11 %19,47 %18,81 %26,87 %
Эпические карты19,62 %18,95 %27,06 %
Легендарные карты11,21 %16,02 %
Карты чемпионов0,84 %1,19 %

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие карты
Сундук 1-го уровня5021
Сундук 2-го уровня7521
Сундук 3-го уровня10031
Сундук 4-го уровня12541
Сундук 5-го уровня15051
Сундук 6-го уровня20061
Сундук 7-го уровня25082
Сундук 8-го уровня325102
Сундук 9-го уровня400133
Сундук 10-го уровня500163
Сундук 11-го уровня600194
Сундук 12-го уровня700224
Сундук 13-го уровня800255
Сундук 14-го уровня900286
Сундук 15-го уровня1000316
Сундук 16-го уровня1100347
2 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Сундук 1-го уровня20062
Сундук 2-го уровня30092
Сундук 3-го уровня400122
Сундук 4-го уровня500163
Сундук 5-го уровня600194
Сундук 6-го уровня8002551
Сундук 7-го уровня10003161
Сундук 8-го уровня13004081
Сундук 9-го уровня160050101
Сундук 10-го уровня200062122
Сундук 11-го уровня240075152
Сундук 12-го уровня280088182
Сундук 13-го уровня3200100203
Сундук 14-го уровня3600112233
Сундук 15-го уровня4000125253
Сундук 16-го уровня4400138283
3 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня800255
Сундук 2-го уровня1200388
Сундук 3-го уровня16005010
Сундук 4-го уровня20006313
Сундук 5-го уровня24007515
Сундук 6-го уровня3200100202
Сундук 7-го уровня4000125253
Сундук 8-го уровня5200163334
Сундук 9-го уровня6400200405
Сундук 10-го уровня80002505061
Сундук 11-го уровня96003006081
Сундук 12-го уровня11 20035070911
Сундук 13-го уровня12 800400801011
Сундук 14-го уровня14 400450901111
Сундук 15-го уровня16 0005001001311
Сундук 16-го уровня17 6005501101421
4 звездыСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня10020
Сундук 2-го уровня15030
Сундук 3-го уровня20040
Сундук 4-го уровня25050
Сундук 5-го уровня30060
Сундук 6-го уровня4008010
Сундук 7-го уровня50010013
Сундук 8-го уровня65013016
Сундук 9-го уровня80016020
Сундук 10-го уровня1000200253
Сундук 11-го уровня1200240303
Сундук 12-го уровня14002803543
Сундук 13-го уровня16003204043
Сундук 14-го уровня18003604554
Сундук 15-го уровня20004005054
Сундук 16-го уровня22004405564

КОРОЛЕВСКИЕ СУНДУКИ

Королевские сундуки можно купить в магазине за кристаллы. В них можно найти отличные награды, которые зависят от вашей арены.

СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ

Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаЗаменыВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Арена 12786513
Арена 22836914
Арена 33937716
Арена 431078918
Арена 541129319
Арена 64131106223
Арена 74145118243
Арена 84160130273
Арена 95175142294
Арена 105190154324
Арена 115204166344
Арена 125220179374
Арена 136235191395
Арена 146250203425
Арена 156264215445
Арена 166269219455
Арена 176275223466
Арена 186280227476
Арена 196285231486
Арена 206289235486
Арена 216294239496
Арена 226300244506
Арена 236305248516
Арена 246310252526
Арена 256315256536
Арена 266320260536
Арена 276325264547
Арена 286330268557

СУНДУКИ ФОРТУНЫ

Каждый день в сундуке фортуны будут четыре разные карты. Карты выбираются случайным образом, однако алгоритм старается подобрать те, которые могут быть интересны и полезны вам. При открывании сундука фортуны гарантируется получение двух из четырех представленных карт. В сундуке будет несколько карт, но каждый гарантированно содержит 4 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже. Ежедневно будут представлены карты как минимум двух видов.

АренаВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыШанс получить случайную легендарную карту
Арена 1162125325
Арена 2170131345
Арена 3178138355
Арена 4186143376
Арена 5194150386
Арена 6202156406
Арена 7210161427
Арена 8218168437
Арена 9226174457
Арена 10234181467
Арена 1124218648810 %
Арена 1225019250810 %
Арена 1325819951810 %
Арена 1426620553810 %
Арена 1527421154910 %
Арена 1627421154910 %
Арена 1727421154910 %
Арена 18 и выше27421154910 %

СУНДУКИ КОРОЛЯ (С 1-Й ПО 10-Ю АРЕНУ)

Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Арена 12401764816
Арена 22501845016
Арена 32601915217
Арена 42701985418
Арена 52802065618
Арена 62902135819
Арена 73002196020
Арена 83102276220
Арена 93202346421
Арена 103302416622

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУНДУК КОРОЛЯ (С 11-Й АРЕНЫ И ВЫШЕ)

В каждом легендарном сундуке короля гарантированно есть легендарная карта. Этот сундук отличается уникальной механикой выбора карт и позволяет выбирать между двумя картами. Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыШанс получить случайную легендарную картуШанс получить случайную карту чемпиона
Арена 113402496822100 %
Арена 123502567023100 %
Арена 133602647224100 %
Арена 143702727424100 %
Арена 153802797625100 %
Арена 16 и выше3802797625100 %100 %

До встречи на арене!
Команда Clash Royale