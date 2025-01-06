Лучше дротика может быть только отравленный дротик. Составь идеальную колоду с эволюцией гоблина с дротиками.
⚔️ Испытание: 10–13 января.
🏆 Награда: знамя (украшение и рамка).
С хорошим оружием в руках простые воины могут стать настоящими героями, и руническая гигантша готова в этом помочь.
⚔️ Испытание: 17–20 января.
🏆 Награда: знамя (украшение и рамка).
В бой! Все воины начинают сражаться яростнее и быстрее, когда у них остается половина здоровья.
⚔️ Испытание: 24–27 января.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Выберите суперкарту и подберите к ней колоду! Игра идет по правилам обычного боя с выбором карт.
⚔️ Испытание: 31 января — 3 февраля.
🏆 Награда: рамка для знамени.