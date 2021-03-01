С момента запуска Clash Royale прошло 5 лет и мы празднуем с БЕСПЛАТНЫМИ эмодзи, специальным Pass Royale и особыми испытаниями ... целый месяц!
РАЗДАЧА ЭМОДЗИ СОЗДАТЕЛЯМИ КОНТЕНТА SUPERCELL
Мы объединились с нашими создателями контента, чтобы подарить ЭКСКЛЮЗИВНОЕ эмодзи Целительницы-воина в этом сезоне!
Свяжитесь с вашими любимыми создателями контента Clash Royale, чтобы узнать, как вы можете разблокировать эту эмоцию.
Разблокируйте 70 наград, зарабатывая короны от разрушенных башен!
Купи Pass Royale, чтобы получить уникальные награды и привилегии 21-го сезона.
Уникальный скин башни и эмодзи
40,000 золота
6 x Сундуков с молнией Pass Royale
3 x Редких сундуков с молнией Pass Royale (редкие карты гарантированы!)
4 x Эпических сундуков с молнией Pass Royale (гарантированные эпические карты!)
4 токена
До 7 молний в каждом сундуке *
1 легендарный сундук! (гарантированная легендарная карта!) **
Бонусный банк (до 10000 золотых)
* Молнии позволяют вам заменять карты, чтобы иметь больше шансов получить те, которые вы хотите
** Если вы находитесь на Арене 6 или выше
БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ
У вас нет Pass Royale? Вы можете получить следующие БЕСПЛАТНЫЕ награды:
34 коронных сундуков (содержит кристаллы и карты любой редкости)
1 ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУНДУК (если вы находитесь на Арене 6 или выше в начале сезона)