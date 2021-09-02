Всем привет!
Ниже можно прочитать о том, над чем сейчас работает команда Clash Royale, и о многом другом.
Команда Clash Royale вовсю трудится над следующим обновлением!
Предыдущие обновления были нацелены на то, чтобы сделать игру более приятной для новичков и игроков среднего уровня и помочь им с продвижением вперед.
Мы считаем, что добавление волшебных предметов, золота и других вещей значительно помогло, но игрокам высоких уровней могло показаться, что о них забыли.
Следующее обновление нацелено на игроков высокого уровня и включает большое количество контента и таких изменений игрового процесса, которых еще никогда не было.
Поскольку это обновление изменит игровой процесс, нам нужно время, чтобы отладить баланс, механику и т. д. и обеспечить вам комфортную и приятную игру.
Так что мы можем только сказать, что вас ждет нечто особенное и что нам не терпится как можно скорее выпустить это обновление.
А пока что мы приготовили достаточно контента на следующий месяц, чтобы вы не скучали!
Новый сезон начнется 6 сентября!
С собой он принесет не только множество замечательных наград, но и новую арену.
Добро пожаловать на Кухню палача!
Чтобы никто не расслаблялся, мы подготовили несколько изменений баланса!
Изменения вступят в силу 6 сентября после планового технического перерыва.
Завтра вас будет ждать полная информация обо всех изменениях.
Так как сообществу понравилось голосовать за усиление карт, мы решили также дать вам возможность выбирать испытания для диско-режима!
В течение всего месяца каждую неделю у вас будет возможность проголосовать за одно из трех испытаний диско-режима. Победившее испытание будет доступно в течение 7 дней. Голосование будет включать следующие категории:
3 сентября — классические режимы 1 на 1.
10 сентября — режимы с появлением карт.
17 сентября — режимы с захватом.
24 сентября — режимы 2 на 2.
Нам не терпится увидеть результаты!
Вас ждут испытания с палачом и выбором карт, мегатачдауном, тройным выбором карт, внезапной смертью, а также потрясающие награды для тех, кто их пройдет!
11 сентября начнется первый глобальный турнир, а 24 сентября — глобальный турнир с двойным эликсиром.
В магазине также будут выгодные акции для тех, кто хочет немного ускорить свое продвижение.