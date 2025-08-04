Августовские изменения баланса
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Канонир
Скорость атаки: 2,4 с. -> 2,1 с. (-13 %).
Урон: 386 -> 320 (-17 %).
Графиня с кинжалами
Скорость атаки: 0,45 с. -> 0,5 с. (+11 %).
Королевский повар
Минимальное время готовки: 21 с. -> 23 с. (+9 %).
Максимальное время готовки: 35 с. -> 38 с. (+10 %).
Воины для башни служат движущей силой многих колод, доминирующих на высоких уровнях рейтинга. Чтобы побороть их засилье, мы хотим уменьшить то, насколько они могут быть агрессивными в матчах с определенными соперниками.
Эволюция гигантского снежка
Длительность качения: 1,25 с. -> 0,75 с. (-40 %).
Эволюционировавший гигантский снежок часто мог поймать воинов, размещенных через значительное время после его отправки на арену. Мы увеличиваем его скорость качения, так что пойманные войска будут оставаться внутри не так долго.
Эволюция бочки со скелетами
Урон при уничтожении: 256 -> 238 (-7 %).
Изначально бочка со скелетами имела высокий урон при уничтожении, чтобы представлять угрозу для колод, использующих здания и дешевые заклинания. Однако она получилась слишком эффективной для уничтожения войск с малым запасом здоровья.
Шахтер
Скорость атаки: 1,2 с. -> 1,3 с. (+8 %).
Шахтер слишком эффективно уничтожает войска, которые от него защищаются, поэтому мы уменьшаем его скорость атаки, но сохраняем способность поддерживать натиск.
Ярость
Урон: 148 -> 179 (+21 %).
Длительность: 5,5 с. -> 4,5 с. (-18 %).
Длительное время действия ярости часто приводит к тому, что от большого натиска слишком сложно защищаться. Мы уменьшаем ее длительность, но увеличиваем урон, чтобы это заклинание оставалось жизнеспособным, но не было таким раздражающим. При этом нас устраивает то, как сбалансирован дровосек, так что длительность его собственной ярости останется равной 5,5 с.
Гоблины-копейщики
Дальность : 5,5 клетки -> 5 клеток (-9 %).
Время первой атаки: 0,4 с. -> 0,5 с. (+25 %).
Гоблины-копейщики и банда гоблинов затмили собой другие карты для атаки группой. Чтобы снизить их эффективность в разрушении башен, они больше не будут наносить удары по королевским башням при низком уровне здоровья.
Огненная лучница
Дальность обзора: 8,5 клетки -> 8 клеток (-6 %).
Отбрасывание: 1,5 клетки -> 1 клетка (-33 %).
Уникальная механика огненной лучницы сделала траекторию ее перемещения труднопредсказуемой, и это позволило ей выживать слишком долго. Мы уменьшаем ее самоотбрасывание и заодно снижаем дальность обзора.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Императрица духов (воздух)
Дальность : 4,5 клетки -> 5 клеток (+11 %).
Запас здоровья: 1254 -> 1318 (+5 %).
Императрица духов (земля)
Запас здоровья: 1075 -> 1134 (+5 %).
Двойная механика императрицы духов не оправдала ожиданий, поэтому мы повышаем ее дальность и увеличиваем запас здоровья для обеих форм, чтобы повысить выживаемость.
Феникс
Уменьшение урона королевской башне при уничтожении: 70 % -> 0 %.
Феникса затмевали все остальные летающие войска. Мы увеличили урон, который он наносит королевской башне при уничтожении, чтобы сделать его более грозным в наступлении.
Голем
Урон големчика: 48 -> 84 (+74 %).
В настоящее время игроки могут полностью игнорировать големчиков, поскольку их урон очень низкий. Мы увеличиваем урон, чтобы сделать големчиков опаснее.
Мини-генераторы
Время первой атаки: 1,1 с. -> 0,8 с. (-27 %).
Мини-генераторы уничтожались, не успев толком повлиять на игру, поэтому мы снизили время до их первой атаки, чтобы сделать их активнее.
Миньоны и орда миньонов
Дальность: 1,6 клетки -> 2,5 клетки (+56 %).
Миньоны и орда миньонов слишком слабы против карт, наносящих урон по области, а игрокам не всегда было понятно, что они атакуют снарядами. Мы увеличиваем их дальность, чтобы сделать эффективнее против вражеских воинов дальнего боя и помочь им снова занять свое место в мете.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Эволюция ведьмы
Исцеление за скелета: 56 -> 76 (+36 %).
Исцеление от других скелетов: 56 -> 0 (-100%).
Изначальной идеей дизайна эволюции ведьмы было то, что она сможет исцеляться от находящихся рядом скелетов, проявляя себя наилучшим образом в определенных колодах. Однако оказалось, что в сочетании с большим количеством карт скелетов с ней слишком сложно справиться. Мы снижаем потенциал ее синергии, одновременно усиливая эффект исцеления от скелетов, призванных самой ведьмой.
Гоблин с дротиками и его эволюция
Длительность ядовитого облака: 4 с. -> 1 с. (-75 %).
Скорость атаки: 0,7 с. -> 0,8 с. (+14 %).
Урон: 133 -> 156 (+17 %).
Гоблин с дротиками стал слишком заметным. Чтобы сделать его менее агрессивным против тяжелых колод, мы уменьшаем его скорость атаки и длительность действия ядовитого облака у его эволюции. Чтобы это компенсировать, мы немного увеличиваем его базовый урон.
Эволюция лучницы
Урон от усиленного выстрела: 215 -> 168 (-20 %).
Дальность усиленного выстрела: 4,5 клетки -> 4 клетки (-11 %).
Урон: 107 -> 112 (+5 %).
Эволюционировавшие лучницы полностью затмили обычных. Чтобы сократить разрыв между обеими формами, мы снизили урон от усиленного выстрела и сократили минимальную дистанцию для его активации, так что его будет проще использовать, но он будет не таким разрушительным.
Хижина гоблинов
Задержка появления гоблина-копейщика: 1 с. -> 0,5 с. (-50 %).
Скорость появления: 1,8 с. -> 1,9 с. (+6 %).
Мы уменьшаем задержку появления гоблинов-копейщиков, чтобы это здание было более активным во время обороны против мощного натиска. При этом мы довольны общей силой хижины гоблинов, так что мы просто уменьшим скорость появления, чтобы уровень силы остался примерно на том же уровне.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale