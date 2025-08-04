Длительное время действия ярости часто приводит к тому, что от большого натиска слишком сложно защищаться. Мы уменьшаем ее длительность, но увеличиваем урон, чтобы это заклинание оставалось жизнеспособным, но не было таким раздражающим. При этом нас устраивает то, как сбалансирован дровосек, так что длительность его собственной ярости останется равной 5,5 с.