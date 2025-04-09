Торнадо
Урон: 84x2 → 84 (-50 %)
Ярость
Урон: 192 → 148 (-23 %)
Изначально предполагалось, что заклинания «Торнадо» и «Ярость» будут сильными инструментами для поддержки воинов благодаря своим уникальным механикам. Однако высокий урон этих карт сделал их такими же эффективными в уничтожении вражеских воинов, как и атакующие заклинания.
Эти изменения должны сместить акцент с чистого урона на синергию с другими картами.
Гоблинштейн
Здоровье монстра: 2393 → 2304 (-4 %)
Графиня с кинжалами
Урон: 112 → 107 (-5 %)
Графиня с кинжалами слишком хорошо держит оборону в начале сражения, что позволяет игрокам собирать более агрессивные колоды, полагаясь в защите лишь на графиню.
Мы немного снижаем ее урон, что не должно повлиять на ее ключевую роль в сражении, но поспособствует более сбалансированной обороне в начале матча.
Банда гоблинов
Скорость первой атаки гоблинов: 0,4 с. → 0,6 с. (+50 %)
Мы снижаем скорость первой атаки гоблинов, чтобы ослабить всю банду.
Берсеркша
Здоровье: 832 → 896 (+8 %)
Берсеркша не забывала кушать кашу и теперь может немного дольше сражаться с другими воинами.
Подозрительный куст
Урон: 227 → 256 (+12 %)
Стенобои — это прямые конкуренты подозрительного куста. Они наносят практически такое же количество урона королевским башням, но делают это стабильнее. Мы хотим компенсировать ненадежность подозрительного куста, поскольку ему нужно еще постараться, чтобы дойти до башни, и поэтому повышаем его урон.
Эволюция теслы
Урон от импульса: 148 → 174 (+17 %)
Мы усиливаем эволюцию теслы, чтобы сделать ее более конкурентоспособной в сравнении с эволюцией пушки или клетки с гоблином.
Эволюция дровосека
Циклы: 1 → 2
Урон призрака дровосека: 192 → 256 (+33 %)
Поскольку эволюции дровосека требовался всего один цикл, игроки перестали использовать его в качестве воина поддержки при атаке и просто спамили этой картой, чтобы активировать эволюцию как можно чаще. Нам не хотелось бы корректировать баланс под подобный стиль игры, поэтому мы решили переработать эволюцию, увеличив количество требуемых циклов и усилив призрака.
Гоблины
Скорость первой атаки: 0,4 с. → 0,6 с. (+50 %)
Время выхода: 1,2 с. → 1 с. (-17 %)
Мы снижаем скорость первой атаки гоблинов, чтобы ослабить банду гоблинов. В качестве компенсации этого ослабления мы уменьшаем время выхода для карты «Гоблины».
Это изменение не коснется гоблинов, призванных другими картами, например гоблинской бочкой, проклятием гоблинов, гоблинским буром, эволюцией гоблина-гиганта или эволюцией мортиры.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale