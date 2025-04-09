Изначально предполагалось, что заклинания «Торнадо» и «Ярость» будут сильными инструментами для поддержки воинов благодаря своим уникальным механикам. Однако высокий урон этих карт сделал их такими же эффективными в уничтожении вражеских воинов, как и атакующие заклинания.

Эти изменения должны сместить акцент с чистого урона на синергию с другими картами.