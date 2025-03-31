Теперь награды включают призы-сюрпризы, бонусные награды и короны. Среди бонусных наград могут быть либо случайные карты, либо золото. Случайные карты выбираются из уже разблокированных и могут быть обычными, редкими или эпическими — в зависимости от доступных на вашей арене редкостей.

Как все работает

За первые 3 победы дня вы получите приз-сюрприз, бонусную награду и короны. За следующие 7 — бонусную награду и короны. Все последующие победы принесут вам короны.

*В течение 4 недель после выхода обновления мы будем тестировать разные варианты наград, так что количество побед может еще измениться. Поэтому не переживайте, если ваши награды будут отличаться от наград друзей.