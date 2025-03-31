Мы убрали очередь сундуков, таймеры и ключи!
Мы хотим устранить все препятствия, которые могут помешать вам получать награды в удобном для вас темпе. Поэтому мы упростили систему наград за бой и объединили ее с ежедневными наградами за победы.
Теперь вы можете сражаться сколько угодно и получать крутые награды сразу после каждого боя!
Теперь награды включают призы-сюрпризы, бонусные награды и короны. Среди бонусных наград могут быть либо случайные карты, либо золото. Случайные карты выбираются из уже разблокированных и могут быть обычными, редкими или эпическими — в зависимости от доступных на вашей арене редкостей.
За первые 3 победы дня вы получите приз-сюрприз, бонусную награду и короны. За следующие 7 — бонусную награду и короны. Все последующие победы принесут вам короны.
*В течение 4 недель после выхода обновления мы будем тестировать разные варианты наград, так что количество побед может еще измениться. Поэтому не переживайте, если ваши награды будут отличаться от наград друзей.
За первые 3 боя в день вы получите по 5 дополнительных корон — максимум 15 бонусных корон в день.
Если у вас есть сундуки в очереди, то они откроются мгновенно, и вы получите все награды. Ключи от сундуков будут конвертированы в золото и удалены:
1 ключ = 5000 золотых. Максимум может быть конвертировано 30 ключей (150 000 золотых).
Мы закрыли текущую версию сезонного магазина, убрали сезонные токены и распределили сезонные награды по другим режимам игры.
Несмотря на отличный ассортимент, магазин не был популярен: кто-то не участвовал в сезонных событиях, а кто-то вообще не знал о существовании магазина.
Теперь лучшие награды доступны всем — играйте в любимые режимы, не чувствуя себя вынужденными участвовать в сезонных событиях.
Начиная с апрельского сезона фрагмент-джокер будет доступен в бесплатном Pass Royale, а фрагменты эволюции и книгу карт можно будет получить в награду за прохождение этапов и выиграть в событиях сообщества.
Ящик знамени и токены знамени уходят в прошлое. Рамки и украшения можно будет по-прежнему выиграть в испытаниях, событиях, Pass Royale, получить из призов-сюрпризов и приобрести в магазине.
Когда обновление выйдет, токены знамени будут конвертированы в золото и исчезнут из игры, а все акции с токенами знамени — из сезонного магазина.
100 токенов знамени соответствуют 2000 золотых. Всего может быть конвертировано не более 2000 токенов знамени (40 000 золотых).
Новый чемпион: главная бандитка
Первый чемпион за 6 капель эликсира!
Она идеально подходит для дерзких и мощных атак. Как и обычная бандитка, она умеет бросаться вперед к врагам, но есть нюанс.
Ее активная способность «Дымовая шашка» телепортирует ее обратно, после чего она снова бросается вперед для атаки. И это еще не все! Если запас ее здоровья упадет до 50 %, перезарядка способности сбросится, давая игроку шанс переломить ход битвы!
Новая эволюция: палач
Палач усовершенствовал свой топор! Теперь он наносит дополнительный урон ближайшим врагам и отбрасывает их. Это делает его куда опаснее на короткой дистанции.
Эволюция палача и главная бандитка выйдут на арену 7 апреля.
Мы значительно улучшили систему поиска пути!
Воины и здания: теперь воины видят здания и заранее меняют направление движения, а не врезаются в них.
Воины и полосы движения: теперь воины намного меньше привязаны к полосам движения. Раньше они двигались горизонтально, чтобы занять свою полосу, прежде чем двигаться вперед. Теперь они могут двигаться по диагонали, как в реальной битве.
Хотя принцип передвижения воинов изменится, мы хотим сохранить существующие игровые взаимодействия. Наша цель — исправить ошибки и сделать поведение воинов более последовательным и предсказуемым, и мы не хотим нарушить мету или сделать какие-то колоды или стратегии нежизнеспособными.
Теперь шанс получить новую карту стал выше!
4-звездный приз-сюрприз теперь может улучшиться до 5-звездного. Призы-сюрпризы с 2 и 3 звездами теперь чаще становятся 4-звездными, но реже — 5-звездными.
В 3-звездных призах-сюрпризах теперь могут попасться воины для башни.
Теперь награда за серию объединена с наградой за бой, но визуально все выглядит еще круче: пока серия активна, ваш профиль буквально пылает огнем.
Длина текущей серии также отображается в вашем профиле!
Новая кнопка позволяет начать поиск соперника в том же режиме сразу после боя. Эта функция недоступна в войнах кланов или турнирах и испытаниях, если вы достигли лимита поражений.
Копилка переехала в магазин.
Стало меньше задержек.
Добавлена возможность быстро выбирать элементы оформления через коллекцию, где теперь отображается активный скин для башни.
Призы-сюрпризы открываются быстрее.
Ярость увеличивает скорость атаки палача и всадницы на баране.
Все карты, призывающие группы из трех или более воинов, теперь одинаково выглядят на разных сторонах арены (королевские рекруты, королевские кабаны, стражи, разбойники, гоблины, варвары, армия скелетов, бочка со скелетами, мини-генераторы, летучие мыши, миньоны и орда миньонов).
Характеристики теперь масштабируются более последовательно для всех редкостей.
Добавлена возможность копировать ссылку на частный турнир, нажав и удерживая его название.
Всплывающее окно с предложением дружить больше не закрывается, если союзник покинул чат.
Исправлены ошибки, из-за которых эволюция охотника не ловила других воинов в сеть.
Исправлена ошибка, из-за которой воздушные воины не попадали в сеть эволюции охотника.
Исправлены ситуации, при которых воины визуально застревали в воздухе или на земле.
Исправлена ошибка, из-за которой воины, подброшенные эволюцией мегарыцаря, пересекали реку.
Исправлена ошибка, из-за которой удар эволюции мегарыцаря не всегда отбрасывал электрогиганта.
Исправлены различные проблемы с чарами рунической гигантши.
Исправлены различные проблемы с «Осознанностью» монаха.
Исправлено отсутствие значка эволюции для некоторых воинов.
Устранены несоответствия в действии усиления от блинчиков королевского повара.
Исправлена ошибка, из-за которой воины не появлялись во время действия усиления королевского повара (например, боевой таран и эликсирный голем).
Руническая гигантша больше не может накладывать чары, попав в плен эволюции клетки с гоблином.
Эволюция электродракона, зачарованная рунической гигантшей, теперь наносит дополнительный урон с каждой третьей атакой, а не при каждом третьем отскоке молнии.
Блинчик королевского повара теперь может догнать воинов в состоянии рывка, а также попасть в шустрого шахтера, находящегося под землей.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale