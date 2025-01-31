Во время технического перерыва 30 января мы изменили то, как руническая гигантша взаимодействует с разными воинами, и исправили ошибку, связанную с эволюцией П.Е.К.К.А.
Руническая гигантша
Чары рунической гигантши теперь действуют иначе на некоторых воинов.
Карты, которых коснулись изменения: охотник, всадница на баране, гоблинская машина, огненная лучница, эволюция огненной лучницы, гоблин-гигант и эволюция гоблина-гиганта.
Дополнительный урон, добавляемый чарами, теперь распределяется между снарядами, чтобы огненной лучнице и охотнику было не так легко уничтожить противников.
Кроме того, чары больше не увеличивают урон второстепенных воинов. К таким воинам относятся всадница (как часть карты «Всадница на баране»), ракета из гоблинской машины и гоблины-копейщики из рюкзака гоблина-гиганта.
Эволюция П.Е.К.К.А.
Мы скорректировали эффективность исцеления за уничтожение для эволюции П.Е.К.К.А.
Теперь степень исцеления соответствует информации, приведенной в описании предыдущего изменения баланса.
Эффективность исцеления на 11-м уровне:
небольшие воины (менее 990 очков здоровья): 282 → 142 (-50 %);
средние воины (991–1989 очков здоровья): 282 → 282 (0 %);
крупные воины (более 1990 очков здоровья): 282 → 565 (100 %).
До встречи на арене!
Команда Clash Royale