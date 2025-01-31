Карты, которых коснулись изменения: охотник, всадница на баране, гоблинская машина, огненная лучница, эволюция огненной лучницы, гоблин-гигант и эволюция гоблина-гиганта.

Дополнительный урон, добавляемый чарами, теперь распределяется между снарядами, чтобы огненной лучнице и охотнику было не так легко уничтожить противников.

Кроме того, чары больше не увеличивают урон второстепенных воинов. К таким воинам относятся всадница (как часть карты «Всадница на баране»), ракета из гоблинской машины и гоблины-копейщики из рюкзака гоблина-гиганта.