Представляем лигу 2 на 2! С 12 по 25 ноября вы сможете играть в одной команде с другом или случайным союзником и достичь соревновательной лиги. А заберетесь ли вы на вершину списка лидеров, зависит только от ваших умений и командной работы!
Вам предстоит пройти 30 ступеней. Каждая победа поднимает вас на одну ступень выше и приносит золото или сезонные токены.
При поражении вы не опуститесь ниже, так что переживать не о чем. А в конце обычной лиги вас ждет особый эмодзи всадника на кабане.
Достигнув соревновательной лиги, вы получите определенный ранг, который будет зависеть от вашего прогресса на пути к славе.
А затем ваш ранг будет меняться в зависимости от ваших успехов в соревновательной лиге 2 на 2 — примерно так же, как это происходит на легендарном пути. Старайтесь побеждать как можно больше, чтобы попасть в список лидеров зала славы.
После 25 ноября в зависимости от прогресса в лиге 2 на 2 вы получите особые значки:
— значок за победу в обычной лиге (нужно одержать хотя бы одну победу);
— значок за достижение соревновательной лиги. А у тысячи лучших игроков на значках будет указано достигнутое место.
Во время лиги 2 на 2 в сезонном магазине будут доступны дополнительные награды, включая эксклюзивные эмодзи. Обязательно потратьте там заработанные в обычной лиге токены!
Несмотря на то, что в списках лидеров отражается индивидуальный прогресс игроков, с хорошим союзником вам будет легче побеждать. Конечно, вы всегда можете сыграть со случайным игроком, однако именно при игре с другом вы можете придумать собственную стратегию и подобрать дополняющие друг друга колоды. Если вы ищете союзника, посетите официальный сервер Clash Royale в Discord, там точно найдется много желающих сыграть!
Мы все еще тестируем некоторые функции лиги 2 на 2, поэтому мы будем очень признательны, если вы поделитесь своим мнением на официальных страницах Clash Royale в социальных сетях:
Надеемся, вам понравится лига 2 на 2 и вы отлично проведете время!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale