Мы все еще тестируем некоторые функции лиги 2 на 2, поэтому мы будем очень признательны, если вы поделитесь своим мнением на официальных страницах Clash Royale в социальных сетях:

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Надеемся, вам понравится лига 2 на 2 и вы отлично проведете время!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale