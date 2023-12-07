Выбор карт с эволюцией ледяного духа (1 на 1 и 2 на 2): 4–11 декабря.

❄️ Сыграй с новой эволюцией.

⚔️ Испытание: 8–11 декабря.

🏆 Награда: украшение для знамени.



Метель (1 на 1 и 2 на 2): 11–18 декабря.

🥶 Размораживай своих воинов с помощью согревающего заклинания.

⚔️ Испытание: 15–18 декабря.

🏆 Награда: рамка для знамени.

Битва снежками (1 на 1 и 2 на 2): 18–25 декабря.

⛄ Арену заваливает гигантскими снежками!

⚔️ Испытание: 22–25 декабря.

🏆 Награда: рамка для знамени.

Свет мой, зеркальце: 25 декабря – 1 января.

🪞 Игроки получают одинаковые колоды, только теперь еще и с эволюцией карт.

⚔️ Испытание: 29 декабря – 1 января.

🏆 Награда: украшение для знамени.