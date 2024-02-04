Хотите бесплатную эволюцию карты? Вам крупно повезло!

В преддверии Дня всех влюбленных некоторые эволюции карт ищут себе пару!

С 5 по 13 февраля у вас будет возможность выбрать самую желанную эволюцию среди доступных, после чего вы сможете БЕСПЛАТНО разблокировать ее 14 февраля!

Но это еще не все. Каждый день вы будете получать подарок от эволюции, пытающейся завоевать ваше сердце.

Вот список этих подарков:

5 февраля: 500 обычных карт-джокеров,

6 февраля: 600 сезонных токенов,

7 февраля: 100 редких карт-джокеров,

8 февраля: 100 токенов знамени,

9 февраля: 10 эпических карт-джокеров,

10 февраля: 1 переполненный ящик с золотом,

11 февраля: 1 легендарная карта-джокер,

12 февраля: 1 сундук с молнией.

Каждый день у вас будет 24 часа на то, чтобы забрать такой подарок, но добавить в колоду эволюцию, которую вы выбрали своей идеальной парой, можно будет до 29 февраля!

Подводя итоги...

Получайте ежедневные подарки начиная с 5 февраля, выберите свою идеальную пару на главном экране, и в День святого Валентина (14 февраля) вы получите 6 фрагментов выбранной вами эволюции!

Вопросы и ответы <3

Кто может участвовать в этом событии?

Все игроки, достигшие 7-го уровня короля (то есть те, кто уже разблокировал эволюцию карт).

Что, если я забуду выбрать идеальную пару до 14 февраля?

Не волнуйтесь, вашей парой станет тайный поклонник, то есть эволюция, выбранная случайным образом.

Что, если у меня уже разблокированы все эволюции карт?

В этом случае ваши 6 фрагментов эволюции будут конвертированы в карты-джокеры.