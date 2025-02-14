Берсеркша
Скорость атаки
0,6 → 0,5 с.
Урон в секунду
+20 %
Берсеркша оказалась слабее, чем мы ожидали, так что мы ускоряем ее атаку на 0,1 с. Это изменение увеличит ее урон в секунду и сделает ее более серьезным противником.
Эволюция дровосека
Заклинание ярости больше не продлевает жизнь призраку дровосека.
Нам много писали о том, что эволюция дровосека в сочетании с заклинанием ярости дает огромное преимущество на легендарном пути и аренах, где сражаются игроки с большим количеством трофеев. Комбинация этих карт оказалась намного сильнее, чем мы предполагали.
Мы решили убрать эту особенность во избежание проблем, особенно в рейтинговом режиме 2 на 2, где союзники могли бы чередовать использование заклинаний, постоянно продлевая жизнь призраку дровосека. С этого момента заклинание ярости перестает продлевать жизнь призраку дровосека.
Мы исправили ошибку, из-за которой тип наградных сундуков не обновлялся после каждого боя, из-за чего игроки продолжали получать сундуки одного и того же типа.
Теперь вы сможете продолжить игру с того места, где остановились, как только рейтинговый режим 2 на 2 снова станет доступен. Если вы получили не тот значок, который должны были, мы обновим его на правильный после окончания лиги. Кроме того, мы продлим лигу 2 на 2 до 25 февраля, чтобы компенсировать время, потерянное из-за технического перерыва.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale