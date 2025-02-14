Нам много писали о том, что эволюция дровосека в сочетании с заклинанием ярости дает огромное преимущество на легендарном пути и аренах, где сражаются игроки с большим количеством трофеев. Комбинация этих карт оказалась намного сильнее, чем мы предполагали.

Мы решили убрать эту особенность во избежание проблем, особенно в рейтинговом режиме 2 на 2, где союзники могли бы чередовать использование заклинаний, постоянно продлевая жизнь призраку дровосека. С этого момента заклинание ярости перестает продлевать жизнь призраку дровосека.