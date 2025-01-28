Во время последнего технического перерыва мы изменили то, как руническая гигантша взаимодействует с другими воинами.
Чары рунической гигантши теперь продолжают действовать даже после ее уничтожения.
Изначально предполагалось, что руническая гигантша будет не только усиливать воинов, но и защищать их. Однако ее начали слишком быстро уничтожать, и игрок не успевал получить существенного преимущества благодаря усилениям. Это изменение призвано повысить ее эффективность в бою и сделать надежным воином.
Кроме того, мы выпустили необязательное обновление 9.198.22:
✅ добавлена возможность преобразовывать фрагменты эволюции из сезонного магазина в элитные карты-джокеры, если в инвентаре не хватает места;
✅ исправлены различные сбои и внесены небольшие улучшения.
Обновите игру, чтобы она работала еще лучше!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale