Изначально предполагалось, что руническая гигантша будет не только усиливать воинов, но и защищать их. Однако ее начали слишком быстро уничтожать, и игрок не успевал получить существенного преимущества благодаря усилениям. Это изменение призвано повысить ее эффективность в бою и сделать надежным воином.

Кроме того, мы выпустили необязательное обновление 9.198.22:

✅ добавлена возможность преобразовывать фрагменты эволюции из сезонного магазина в элитные карты-джокеры, если в инвентаре не хватает места;

✅ исправлены различные сбои и внесены небольшие улучшения.

Обновите игру, чтобы она работала еще лучше!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale