Здоровье уменьшено на 8 %.

Эволюция рыцаря сильно превосходила другие. Мы уже ослабляли ее, но решили еще немного подстричь рыцарю усы (и отнять немного здоровья), чтобы он не так отличался от других карт с эволюцией.