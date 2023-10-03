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3 окт. 2023 г.
Blog – Clash Royale

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА — ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА

ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ 3 ОКТЯБРЯ

ЭВОЛЮЦИЯ РЫЦАРЯ

Здоровье уменьшено на 8 %.

Эволюция рыцаря сильно превосходила другие. Мы уже ослабляли ее, но решили еще немного подстричь рыцарю усы (и отнять немного здоровья), чтобы он не так отличался от других карт с эволюцией.

ЭВОЛЮЦИЯ ВАРВАРОВ

Здоровье эволюции варваров уменьшено на 8 %.

Урон уменьшен на 8 %.

Варвары слишком долго доминировали в мете. Это изменение уменьшит общий урон, который они способны нанести, а также немного ослабит их, чтобы им было легче противостоять.

БАШНЯ-БОМБЕЖКА

Атака замедлена на 13 % (с 1,6 до 1,8 с.).

Сейчас башня-бомбежка — самое популярное здание в игре. Это изменение должно побудить игроков выбирать и другие здания.

МАГИЧЕСКИЙ ЛУЧНИК

Первая атака замедлена на 60 % (с 500 до 800).

Магического лучника стали чаще использовать в текущей мете благодаря его способности расстреливать башни издалека. Это изменение даст противнику больше времени на контратаку.

АДСКАЯ ГОНЧАЯ

Здоровье уменьшено на 6 %.

Колоды с адской гончей широко используются в текущей мете. Это ослабление должно снизить ее эффективность в качестве летающего танка.

ЭВОЛЮЦИЯ СКЕЛЕТОВ

Максимальное количество скелетов увеличено с 6 до 8.

Эволюцию скелетов используют намного реже других даже после изменения цикла. Это усиление должно сделать эволюцию скелетов более мощной и привлекательной для игры.

ЛЕДЯНОЙ ГОЛЕМ

Длительность замедления увеличена с 1,5 до 2 с.

Ледяной голем — отвлекающая карта, не пользующаяся популярностью в текущей мете. Дополнительное замедление сделает его более полезным, усилив эффективность урона при уничтожении.

ГИГАНТ

Дальность рукопашной увеличена на 33 % (со средней на большую).

Гигант ходил на йогу вместе с валькирией и теперь может дотягиваться дальше. Увеличение дальности поможет ему быстрее добираться до цели.

КЛЕТКА С ГОБЛИНОМ

Здоровье гоблина-громилы увеличено с 485 до 510.

Клетка с гоблином слишком долго оставалась недооцененной. Усиление позволит гоблину-громиле немного дольше оставаться в живых и за счет этого наносить больше урона.

СНЕЖОК

Длительность замедления увеличена на 20 % (с 2,5 до 3 с.)
Урон уменьшен на 7 %.

Снежок — дешевое заклинание, которое не так популярно, как разряд или бревно. Продлив эффект замедления, мы надеемся придать ему больше ценности в ситуациях, где нанесения прямого урона не является основной целью.