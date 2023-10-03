ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ 3 ОКТЯБРЯ
ЭВОЛЮЦИЯ РЫЦАРЯ
Здоровье уменьшено на 8 %.
Эволюция рыцаря сильно превосходила другие. Мы уже ослабляли ее, но решили еще немного подстричь рыцарю усы (и отнять немного здоровья), чтобы он не так отличался от других карт с эволюцией.
ЭВОЛЮЦИЯ ВАРВАРОВ
Здоровье эволюции варваров уменьшено на 8 %.
Урон уменьшен на 8 %.
Варвары слишком долго доминировали в мете. Это изменение уменьшит общий урон, который они способны нанести, а также немного ослабит их, чтобы им было легче противостоять.
БАШНЯ-БОМБЕЖКА
Атака замедлена на 13 % (с 1,6 до 1,8 с.).
Сейчас башня-бомбежка — самое популярное здание в игре. Это изменение должно побудить игроков выбирать и другие здания.
МАГИЧЕСКИЙ ЛУЧНИК
Первая атака замедлена на 60 % (с 500 до 800).
Магического лучника стали чаще использовать в текущей мете благодаря его способности расстреливать башни издалека. Это изменение даст противнику больше времени на контратаку.
АДСКАЯ ГОНЧАЯ
Здоровье уменьшено на 6 %.
Колоды с адской гончей широко используются в текущей мете. Это ослабление должно снизить ее эффективность в качестве летающего танка.
ЭВОЛЮЦИЯ СКЕЛЕТОВ
Максимальное количество скелетов увеличено с 6 до 8.
Эволюцию скелетов используют намного реже других даже после изменения цикла. Это усиление должно сделать эволюцию скелетов более мощной и привлекательной для игры.
ЛЕДЯНОЙ ГОЛЕМ
Длительность замедления увеличена с 1,5 до 2 с.
Ледяной голем — отвлекающая карта, не пользующаяся популярностью в текущей мете. Дополнительное замедление сделает его более полезным, усилив эффективность урона при уничтожении.
ГИГАНТ
Дальность рукопашной увеличена на 33 % (со средней на большую).
Гигант ходил на йогу вместе с валькирией и теперь может дотягиваться дальше. Увеличение дальности поможет ему быстрее добираться до цели.
КЛЕТКА С ГОБЛИНОМ
Здоровье гоблина-громилы увеличено с 485 до 510.
Клетка с гоблином слишком долго оставалась недооцененной. Усиление позволит гоблину-громиле немного дольше оставаться в живых и за счет этого наносить больше урона.
СНЕЖОК
Длительность замедления увеличена на 20 % (с 2,5 до 3 с.)
Урон уменьшен на 7 %.
Снежок — дешевое заклинание, которое не так популярно, как разряд или бревно. Продлив эффект замедления, мы надеемся придать ему больше ценности в ситуациях, где нанесения прямого урона не является основной целью.