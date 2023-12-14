ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ В ИГРЕ!
Эволюция ледяного духа 🔼
Количество необходимых циклов уменьшено с 3 до 2.
Эволюция ледяного духа не пользовалась особой популярностью с момента выхода, поскольку игрокам требовалось больше времени для ее активации по сравнению с другими эволюциями, что делало ее недостаточно сильной альтернативой. Поэтому мы уменьшили количество необходимых циклов, чтобы соответствовать большинству других эволюций карт.
Эволюция лучниц 🔽
Урон от усиленного выстрела уменьшен на 15 %.
Усиленный выстрел лучниц оказался слишком сильной способностью, поскольку во многих ситуациях лучницам ничто не мешало наносить этот дополнительный урон. Мы не хотели ослаблять дальность стрельбы как одну из ключевых особенностей усиленного выстрела, поэтому решили снизить количество наносимого урона.
Гоблин-гигант 🔽
Скорость атаки гоблина-копейщика снижена на 13 % (с 1,5 до 1,7 с).
Предыдущие усиления гоблинов-копейщиков в феврале и апреле, а также усиление самого гоблина-гиганта в августе сделали его очень популярным выбором в текущей мете, и мы не сразу поняли, насколько сильной стала эта карта! Нам бы не хотелось чрезмерно ослаблять гоблина-гиганта, поэтому мы решили просто отменить предыдущее усиление скорости атаки гоблинов-копейщиков.
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ В ИГРЕ!