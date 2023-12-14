Скорость атаки гоблина-копейщика снижена на 13 % (с 1,5 до 1,7 с).

Предыдущие усиления гоблинов-копейщиков в феврале и апреле, а также усиление самого гоблина-гиганта в августе сделали его очень популярным выбором в текущей мете, и мы не сразу поняли, насколько сильной стала эта карта! Нам бы не хотелось чрезмерно ослаблять гоблина-гиганта, поэтому мы решили просто отменить предыдущее усиление скорости атаки гоблинов-копейщиков.