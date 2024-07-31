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31 июл. 2024 г.
Blog – Clash Royale

Изменения на пути королевы гоблинов!

Всем привет!

30 июля мы внесем изменения и добавим новый контент для пути королевы гоблинов. Что там будет?

Подозрительный куст!

Вы сможете разблокировать его бесплатно сразу же и получить больше копий карты, продвигаясь по пути королевы гоблинов.

Новая арена!

А это значит, что вас ждет больше наград, среди которых также будут копии подозрительного куста. Вот список наград новой арены:

  • 1 гоблинский тайник (сундук),

  • 700 копий новой гоблинской карты,

  • 2 магических сундука,

  • 1 гоблинский сундук,

  • 1 гоблинский ларец (сундук),

  • 1 легендарный сундук короля.

Изменения королевы и ограничения по уровню карт

Чтобы путь к славе и путь королевы гоблинов лучше дополняли друг друга, мы внесем следующие изменения:

  • ограничения по уровню больше не будет;

  • уровень башни королевы будет соответствовать уровню башни короля.

С самого начала вам будет доступна одна ячейка эволюции, а с четвертой арены — две.

Доступность эволюций на ранних этапах станет для игроков стимулом использовать свои любимые эволюции.

Равномерное продвижение

Мы уменьшим количество трофеев, которые можно потерять в бою, чтобы помочь с продвижением в игре.
Их количество изменится следующим образом:

  • 1-я арена: +6;

  • 2-я арена: +3;

  • 3-я арена: +0;

  • 4-я арена: -3.

Серебряных сундуков больше не будет

Мы уберем серебряные сундуки из цикла сундуков на пути королевы гоблинов, чтобы повысить ценность игры в этом режиме.

Надеемся, что новый контент вам понравится!

До встречи на арене!
Команда Clash Royale