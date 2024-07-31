Всем привет!
30 июля мы внесем изменения и добавим новый контент для пути королевы гоблинов. Что там будет?
Подозрительный куст!
Вы сможете разблокировать его бесплатно сразу же и получить больше копий карты, продвигаясь по пути королевы гоблинов.
Новая арена!
А это значит, что вас ждет больше наград, среди которых также будут копии подозрительного куста. Вот список наград новой арены:
1 гоблинский тайник (сундук),
700 копий новой гоблинской карты,
2 магических сундука,
1 гоблинский сундук,
1 гоблинский ларец (сундук),
1 легендарный сундук короля.
Изменения королевы и ограничения по уровню карт
Чтобы путь к славе и путь королевы гоблинов лучше дополняли друг друга, мы внесем следующие изменения:
ограничения по уровню больше не будет;
уровень башни королевы будет соответствовать уровню башни короля.
С самого начала вам будет доступна одна ячейка эволюции, а с четвертой арены — две.
Доступность эволюций на ранних этапах станет для игроков стимулом использовать свои любимые эволюции.
Равномерное продвижение
Мы уменьшим количество трофеев, которые можно потерять в бою, чтобы помочь с продвижением в игре.
Их количество изменится следующим образом:
1-я арена: +6;
2-я арена: +3;
3-я арена: +0;
4-я арена: -3.
Серебряных сундуков больше не будет
Мы уберем серебряные сундуки из цикла сундуков на пути королевы гоблинов, чтобы повысить ценность игры в этом режиме.
Надеемся, что новый контент вам понравится!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale